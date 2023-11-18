Halkın alım gücü bir ayda eridi

Türkiye, vatandaşların yüzde 87’si ülkede en önemli problemin ekonomi olduğunu dile getirirken, yüzde 76’sı son bir ay içinde alım gücünde ciddi bir kayıp yaşadığını ifade ediyor.

Sayime BAŞÇI

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Seçim sonrası yeni ekonomi yönetiminin önceliklendirdiği enflasyon ve kurlarla mücadele programı toplumda henüz bir karşılık yaratmazken, halkın yarısından fazlası ekonomideki tüm temel göstergelerde yılın kalan dönemlerinde kötüye gidiş bekliyor. Araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen “Tüketici Güven Endeksi, Gündeme Dair ve Dünyanın Endişeleri Araştırması'na göre Türkiye tüketici güveninde 34.5 puan ile 29 ülke arasında en dip seviyeye demir atmış durumda. Tüm dünyanın gündeminde olan enflasyon globalde yüzde 39'luk bir kesimin ana endişesi olurken, Türkiye'ye gelindiğinde ekonomi yüzde 87 ile en önemli sorun olarak karşımıza çıkıyor. Toplumun yüzde 76'sının ekonomiden memnun olmadığının belirtildiği araştırmaya göre sadece 1 ay içinde alım gücünün azaldığını söyleyenlerin oranı da ekim ayında yüzde 76'ya ulaşmış durumda.

YÜZDE 54'ÜN GELİRİ ERİDİ

Araştırmaya göre enflasyon konusunda en yüksek endişe oranına sahip ülke Arjantin olurken, global sıralamada Türkiye bu alanda en yüksek endişeye sahip ilk 5 ülke arasında yer aldı. Enflasyonun yükselmeye devam etmesini bekleyenlerin oranı yüzde 73, azalmasını bekleyenlerin oranı ise yüzde 11. Toplumun sadece yüzde 3'lük bir kesimin memnun olduğunu belirttiği ekonomide tüm temel göstergelerde ise olumsuz bir beklenti hakim. Toplumun yüzde 68'i dolar ve Euro'nun TL karşısında değer kazanmasını beklerken, yüzde 67'lik bir kesim ise işsizlikte artış bekliyor. Yılın geri kalanında yaşam standardında düşüş bekleyenlerin oranı yüzde 54 olurken, toplumun yüzde 52'si ise hane gelirlerinin son 12 ayda azaldığını açıkladı. Toplumun yüzde 60'ı ise kişisel harcamalarında azalma öngörüyor.

Karamsarlık sürüyor

Araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede son 3 aydır üst üste Türkiye'nin tüketici güveni konusunda dipte kalmaya devam ettiğine dikkat çeken Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, “Ülkemizin en önemli sorunu ekonomi, ve toplum yakın zamanda bir düzelme beklentisi içinde değil” dedi. Hane geliri, alım gücü gibi parametrelerde olumsuzluğun sürdüğünü aktaran Gedik, şöyle devam etti: “Döviz kurlarının, işsizlik oranının, kişisel yaşam standardı seviyesinin, kişisel harcamaların önümüzdeki dönemdeki seyrine yönelik beklentilerdeki büyük karamsarlık devam ediyor. Yüksek enflasyon ile mücadele uzun sürecek.”

Erime yaşanıyor

Araştırmanın ekim ayı sonuçlarına göre toplumun yüzde 76'sı bir ay içinde alım gücünde erime yaşandığını kaydederken, alım gücüm arttı diyenlerin oranı ise yüzde 4'te kaldı. Yüzde 17'lik kesim ise bir değişim hissetmediğini açıkladı. Buradaki düşüşle birlikte gelecek dönemlerde kişisel harcamalarını kısacağını açıklayanların oranı ise yüzde 60 oldu.