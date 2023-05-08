Hazine seçim öncesi dört ayda 417 milyar TL açık verdi

Hazine'nin nakit açığı, seçim öncesi dört ayda geçen yılın aynı dönemine göre yıllık 6 kat artışla 417 milyar TL'ye yükseldi. Nisan ayındaki açık 159,1 milyar TL oldu.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı Nisan ayına ilişkin ‘Hazine nakit gerçekleşmeleri’ verilerini yayımladı.

Buna göre, Hazine’nin nisan ayı nakit açığı 159,1 milyar TL oldu. Nisanda faiz dışı nakit açığı ise 132,1 milyar TL olarak açıklandı.

Böylece, seçim öncesi dört ayda ocak-nisan döneminde Hazine, toplamda 417 milyar TL nakit açığı vermiş oldu.

Hazine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı şubat ayında 171,5 milyar TL açık vermiş ve bu rakam aylık bazda rekor olarak kayıtlara geçmişti.

Hazine’nin geçen yıl ocak-nisan döneminde 66,8 milyar TL, nisan ayında ise 43,7 milyar TL açık vermişti.

Geçen sene ilk dört ayda 93 milyar TL olan Hazine’nin faiz harcamaları, bu yıl aynı dönemde 115,4 milyar TL’ye yükseldi.

2022’nin ilk dört ayında 82,3 milyar TL olan Hazine’nin net borçlanması, bu yıl aynı dönemde 286,8 milyar TL’ye yükseldi.

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