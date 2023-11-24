Hazır giyimde konkordato alarmı

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Ramazan Kaya, piyasada nakit akışı ve talepsizlik sorununun devam ettiğine dikkat çekerek, “Bugünkü senaryoda konkordatoyu artık herkes çalışıyor. Kondisyon düşerse konkordato olur" dedi.

Sayime BAŞÇI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İhracat pazarlarındaki daralma, iç piyasadaki talep düşüşü ile bir süredir kârsız üretim yaptığını açıklayan hazır giyim sektöründe şirketler konkordatoyu gündeme alırken, elenme döneminin de kapısının açıldığına dikkat çekiliyor. Bu yılı hedeften yüzde 15'lik sapma ile 19.6 milyar dolarlık ihracatla kapatmaya hazırlanan sektör, gelecek yılın ilk 6 ayında da piyasada benzer veya daralmaya doğru giden bir senaryo bekliyor.

YATIRIM ENERJİSİ VE İŞTAHI YOK

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanları Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen, 2024'ün ilk 6 ayında finans ve sermaye koşulları nedeni ile birtakım elenmelerin olabileceğini aktarırken, şirket kapanmalarının olması durumunda istihdamda da yeni bir kayıp dalgası bekleniyor. TGSD tarafından Adıyaman'da kurulan konteyner kentte bölgenin ihtiyaçlarını tespit etmek için yapılan ziyarette sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ramazan Kaya piyasada nakit akışı ve talepsizlik sorununun devam ettiğine dikkat çekerek, “İşin devamını sağlayabilmek için bugünkü senaryoda konkordatoyu artık herkes çalışıyor. Bunlar telaffuzu kolay şeyler değil. Bazı noktada insanlar işini dondurmak zorunda kalıyor. Kondisyon düşerse konkordato olur. Pazar çeşitliliğini yakalamazsak bugünü bile yakalamamız mümkün değil. Belki seneye ihracatta 19 milyar dolar yapamayacağız, 18 milyara düşeceğiz. Mevcut sektörün içine ne yatırım yapmak gibi bir iştihamız enerjimiz var ne de finansmanımız” dedi.

‘İthalat vergileri enflasyonist ortama itti

Ramazan Kaya, sektörde ilk 10 ayda ciro bazında yüzde 9, adet bazında ise yüzde 15.5'lik küçülme yaşandığını belirterek, ihracatın yüzde 70'inin gerçekleştirildiği AB'nin payının yüzde 59'a düştüğünü dile getirdi. Sektörün kapasitelerde yüzde 40'a varan kayıplar yaşadığını aktaran Kaya, “Bu kadar düşük kapasiteyle çalışmak zarardır. O yüzden kamudan destek bekliyoruz” dedi. Kaya, deprem bölgesindeki toplam istihdamın yüzde 20, kapasitedeki payının ise yüzde 9 olduğunu aktardı. Kaya, “İthalata gelen vergilerin hiçbir caydırıcılığı olmadı. Bizi yine enflasyonist ortama itti. Yüzde 30 vergi öderken şimdi yüzde 39 vergi ödüyoruz. Biz mevcut işler için kaynak bulamazken şimdi ithalat için bulmamız gerekiyor” diye konuştu.