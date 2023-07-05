Haziranda zam şampiyonu çay oldu

TÜİK'e göre haziranda zam şampiyonu yüzde 14,93’lük ortalama fiyat artışıyla 'çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri' oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte zam şampiyonları da belli oldu. Haziranda zam şampiyonu, yüzde 14,93'lük ortalama fiyat artışıyla ‘çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri’ oldu.

TÜİK’e göre yıllık gıda enflasyonu yüzde 53,92 olarak hesaplanırken gıda enflasyonuna en çok etki eden ürün çay oldu. TÜİK verilerine göre çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri haziranda yüzde 14,93 arttı.

‘Oteller, pansiyonlar ve diğerleri’, yüzde 12,27'lik aylık zam oranı ile ikinci, sigaralar yüzde 12,29'luk zam oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

ÇAYKUR BÜYÜK ZAM YAPTI

Mayıs ayı başında yaş çay alım fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 64 oranında artmıştı. Çay alım fiyatlarına gelen zamdan sonra haziran ayında kuru çay fiyatlarına da zam gelmişti.

Mayıs başında yükseltilen yaş çay alım fiyatlarından sonra kuru Çaykur’da çay fiyatları da yüzde 43 ila yüzde 45 aralığında zamlandı. Yetkililerin aktardığına göre, Çaykur'un eylül ya da ekim ayında yeni bir zam yapması bekleniyor.

SEÇİM ÖNCESİ ÇAY ALIM FİYATLARI ARTMIŞTI

Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs tarihinde Rize’de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

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