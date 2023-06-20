Her dört kişiden birinin borcu var

İstanbul Barometresi araştırmasının Mayıs ayı raporuna göre, katılımcıların yüzde 24,3'ü bazı ödemelerini yapamadığını ve borçlandığını, yüzde 11'i ise geçinmekte zorlandığını, yüzde 40,4'ü kıt kanaat geçindiğini söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yapılan İstanbul Barometresi araştırmasının Mayıs ayı raporu bugün yayınlandı.

Araştırmaya katılanların yüzde 48,6’sı evde en çok konuşulan konunun Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu, yüzde 34,5’inin ise ekonomik sorunlar olduğunu dile getirdi. Nisan ayında ekonomik sorunlar evde en çok konuşulan konular arasında birinci sıradayken, Mayıs’ta ekonomik sorunlar seçim gündeminden sonra gelmekte.

YÜZDE 18.4 ARTTI

Katılımcıların yüzde 48,4’ü ekonomik sorunların İstanbul’un ana gündemi olduğunu ifade etti. İkinci sırada yüzde 18,5 ile Cumhurbaşkanlığı seçimi yer alırken, üçüncü sırada yüzde 12,3 ile kamuya ait alanlardaki kaçak yapıların İBB tarafından yıkılması yer aldı.

Bir önceki aya göre İstanbul’un gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu belirtenlerin oranında yüzde 18,4’lük bir artış görüldü.

KIT KANAAT

Geçinebildiğini belirtenlerin oranı yüzde 24,1 olarak belirlendi. Mayıs ayında katılımcıların yüzde 24,3’ü bazı ödemelerini yapamadığını ve borçlandığını, yüzde 11’i geçinmekte zorlandığını, yüzde 40,4’ü kıt kanaat geçindiğini, yüzde 24,1’i ise geçinebildiğini ve birikim yapabildiğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 30,1’i Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini, yüzde 31,6’sı değişmeyeceğini, yüzde 38,2’si ise kötüleşeceğini düşündü. Nisan ayında Türkiye’nin ekonomisinin iyileşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 48,5 idi.

STRES SEVİYESİ: 7.6

Katılımcılara mayıs ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi.

İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,6, kaygı seviyesi 6,7 olarak hesaplandı. Mayıs ayındaki yaşam memnuniyeti ve mutluluk seviyesi ise 4,6 olarak belirlendi. İstanbulluların stres seviyesi nisan ayına göre artış gösterdi. Nisan ayında stres seviyesi 7,1, mutluluk seviyesi 4,9 idi.

Katılımcıların geleceğe dair umutlarını 10 üzerinden puanlamaları istendi. İstanbulluların geleceğe dair umudu 4,2 olarak ölçüldü. Bu durumun başlıca nedenleri ise sırasıyla yüzde 77,9 ile ülkenin ekonomik durumu ve yüzde 43,9 ile ülkedeki siyasi durum olarak belirtildi.

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