Hindistan enflasyonu düşürmek için Rusya’dan ucuz buğday ithal edecek

Hindistan, arzı artırmak ve gıda enflasyonunu düşürmek için küresel olarak fiyatı artmakta olan buğdayı daha ucuza ithal etmek için Rusya ile görüşüyor.

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Hindistan, gelecek yıl yapılacak eyalet ve ulusal seçimleri öncesinde arzı artırmak ve gıda enflasyonunu düşürmek için nadir görülen bir hamleyle küresel olarak fiyatı artmakta olan buğdayı daha ucuza ithal etmek için Rusya ile görüşüyor.

İthalat, Hindistan’ın Temmuz ayında enflasyonu son 15 ayın en yüksek seviyesine çıkaran buğday fiyatlarını düşürmek için piyasaya daha etkin bir şekilde müdahale etmesini sağlayacak.

İKİLİ ANLAŞMA YOLUYLA İTHALAT

Reuters’a bilgi veren dört kaynaktan biri, “Hükümet, özel ticaretle ve devletten devlete anlaşmalar yoluyla ithalat olasılığını değerlendiriyor. Karar ihtiyatlı bir şekilde verilecek” dedi.

Hindistan yıllardır diplomatik anlaşmalar yoluyla buğday ithal etmedi. Güney Asya ülkesi, en son 2017 yılında özel tüccarların 5,3 milyon ton buğday satın almalarıyla büyük miktarda buğday ithal etmişti.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak, hükümetin Rus buğdayını ithal etme planının, enflasyonun yoksullar üzerindeki etkisini hafifletmek için kırsal programların genişletilmesinin yanı sıra yakıt, tahıl ve bakliyat gibi temel emtia fiyatlarını düşürmek için planlanan arz yönlü önlemlerden biri olduğunu söyledi. (REUTERS)

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