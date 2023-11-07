İndirim beklerken bindirim geldi

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarındaki ürünlere 20 günlük sürede zam üstüne zam geldi. Vatandaş indirim beklerken, yüzde 24’e varan fiyat artışları ile karşılaştı.

Kemal ATLAN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde geçen yıl büyük indirim olacağı açıklanmış ancak o yılın 15 Ağustos'unda marketlere akın eden vatandaşlar hüsrana uğramıştı. Tarım Kredi Kooperatifi, bu kez de şaşırtmadı. Ekim ayında bazı gıda ve temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacağı belirtildi ancak vatandaşlar bu kez de yüzde 24'ü bulan fiyat artışları ile karşı karşıya kaldı. Böylece Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle zincir marketlerden enflasyonla mücadeleye destek için indirim talebi gerçekleşmedi. Sadece 20 günlük sürede Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan ürünlere zam üstüne zam geldi.

YEŞİL MERCİMEK ZİRVEDE

Türkiye'nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasıyla hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 16 Ekim tarihinden itibaren bazı gıda ürünlerinde indirim yapılacağını duyurmuştu. Açıklamada, “Peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kâğıt peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

6 Ekim sabahı Tarım Kredi Kooperatifi mağazaları önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar bekledikleri indirimi bulamadı. Aradan geçen 20 günde ise özellikle bakliyat ürünlerinde yaşanan fiyat değişimi dikkat çekti. 20 günün zam şampiyonu yeşil mercimek oldu. 16 Ekim'de 32.90 liraya satılan bir kilogramlık yeşil mercimeğin fiyatı 6 Kasım'da yüzde 24.3'lük artışla 40.90 liraya çıktı.

Bakliyatta fiyat değişimi dikkat çekti

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında 20 günlük sürede en fazla fiyatı artan ürün yeşil mercimek olurken, bakliyat ürünlerinde yaşanan fiyat değişimi de dikkat çekti. Fiyatı en fazla artan ikinci ürün ise pirinç oldu. 16 Ekim'de 87.90 liraya satılan 2.5 kilogramlık pirincin fiyatı, yüzde 22.2'lik zammın ardından 107.50 liraya kadar çıktı. 5 litrelik ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı ve çayın da aralarında bulunduğu bazı ürünlerde ise fiyat değişimi olmadı.