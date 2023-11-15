İngiltere’de enflasyon 2 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere'de tüketici enflasyonu (TÜFE) ekim ayında iki yılın en düşük seviyesine indi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık bazda keskin bir düşüş gösterdi.

Eylülde yüzde 6,7 olarak açıklanan yıllık enflasyon ekimde 4,6’ya geriledi. Enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde enerji fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. Beklenti, enflasyonun yıllık bazda yüzde 4,8'e gerileyeceği yönündeydi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 6,1’den yüzde 5,7’ye geriledi.

Enflasyondaki düşüş, hükümetin enflasyonu yıl sonuna kadar yarıya indirme hedefinin erken karşılandığı anlamına geliyor.

‘YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ’

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak enflasyon verilerinin ardından yaptığı açıklamada, hükümetinin enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmesi için “rotada kalması” gerektiğini söyledi.

Sunak yaptığı açıklamada, “Bu sabah açıklanan resmi rakamlar, bu yılın başında belirlediğim beş öncelikten ilkini yerine getirerek enflasyonu yarı yarıya düşürdüğümüzü teyit ediyor” dedi.

Sunak, “Ancak fiyatların artık o kadar hızlı artmaması sevindirici bir haber olsa da, pek çok insanın zorlanmaya devam ettiğini biliyoruz; bu nedenle enflasyonu yüzde 2’ye düşürmek için yolumuza devam etmeliyiz” dedi.

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