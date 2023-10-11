İngiltere’den Arçelik-Whirlpool anlaşmasına detaylı inceleme kararı

İngiltere'nin rekabet kurumu Arçelik ile Whirlpool anlaşmasını detaylı incelemeye sevk etti.

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İngiltere’nin Rekabet Kurumu (CMA), Whirlpool’un Avrupa’daki ev aletleri işletmelerinin Arçelik tarafından satın alımına yönelik teklifin, ikinci safhadaki incelemeye alınmasına karar verdi.

CMA, anlaşmanın tarafı olan şirketlerin anlaşma nedeniyle İngiltere’deki rekabetin önemli ölçüde azaldığı konusundaki endişeleri gidermeye yönelik CMA’ya herhangi bir vaatte bulunmayacaklarını bildirmelerinin ardından ikinci safhadaki inceleme kararının alındığını açıkladı.

CMA, anlaşmanın başlıca beyaz eşyaların arzı konusunda seçenekleri azaltabileceğini ve Arçelik’in endişelerini gidermemesi durumunda ikinci safha olarak nitelediği bir inceleme başlatılacağını belirtmişti.

ANLAŞMA GERÇEKLEŞİRSE EN BÜYÜK ŞİRKET OLACAK

Arçelik ve Whirlpool, ocakta anlaşma kapsamında iki şirketin Avrupa’daki birimlerinin bir araya getirildiği yeni bir oluşum kurulacağını ve bu oluşumda küçük ve büyük ev aletleri ile elektronik ürünler satılacağını duyurmuşlardı.

Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, yeni oluşumun İngiltere’de çamaşır makineleri, çamaşır kurutma makineleri ve yemek aletleri satan en büyük şirket olacağını belirten CMA, bahsi geçen pazarın değerinin 3,8 milyar sterlin yani 4,67 milyar doların üzerinde olduğunu da ifade etti. (REUTERS)