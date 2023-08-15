İşçinin kıdem tazminatı yağmalanıyor

Arabuluculuk, ‘emek’ yerine ‘patron’ lehine döndü. İşverenin, işçiye kıdem tazminatı ödememek için arabuluculuk yöntemine başvurduğu ortaya çıktı.

Erdoğan SÜZER

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Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, milyonlarca işçinin kıdem tazminatı hakkının arabuluculuk sistemi kullanılarak patronlar tarafından adeta yağmalandığını söyledi. Arslan, devletin de bu yağmayı izlediğini savundu. Basın toplantısında konuşan Başkan Arslan, yeni hazırlanan Orta Vadeli Program'da (OVP) kıdem tazminatı fonu gibi bir maddenin olup olmayacağı sorusuna, “Patronlar için kıdem tazminatı diye bir sorun kalmadı. Onlar arabuluculukla kıdem tazminatını çözdüler. İşten atılan işçiler de kıdem tazminatlarını alamaz hale geldiler” ifadelerini kullandı.

‘BU PARAYA RAZI OL'

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, patronların 38 milyon sigortalı işçiye, giriş-çıkış yaptırdığını aktaran Arslan, bu sayıdan bir işçinin birkaç kez işten atılıp tekrar alındığının anlaşıldığını belirtti. Arslan, “İşçi haberi olmadan tazminatsız işten atılıyor. Sonra arabulucu devreye giriyor. İşçiye, ‘Şu kadar alacağın çıkıyor. Dava açarsan yıllar sürer, eline bir şey geçmez. Gel şu paraya razı ol' diyor. Karşısında büyük patronları, avukatları gören işçi çaresizce onların dediği rakama razı oluyor. İşçinin kıdemi resmen yağmalanıyor” diye konuştu.

‘Acı ilaç' için Derviş önerisi

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, seçimden sonra iktidarın halka daha ağır bir ‘acı reçete' getirip getirmeyeceği sorusuna, “Her gün yağan zamlarla o acıyı derinden hissediyoruz” dedi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüklerini belirterek, “Kemal Derviş acı ilacı bizlere sunmadan önce bütün sosyal taraflarla tek tek görüşüp anlatmıştı. Mehmet Şimşek'in de Derviş gibi yapıp acı reçeteyi bizlerle paylaşması gerektiğini Yılmaz'a önerdim” dedi.