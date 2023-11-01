İşsizlikte zirveyi zorluyoruz

Türkiye, OECD üyeleri arasında istihdam oranının en düşük olduğu ülke unvanını kazandı. Her geçen gün daha da artan işsiz sayısı ise Türkiye’yi ilk dörde taşıdı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından değişen ekonomi yönetimi ‘rasyonel politikaların' uygulanacağının sözünü verdi ancak Türkiye'deki işsizler ordusu da her geçen gün daha da genişliyor. Bu kapsamda Türkiye, 9 milyonu aşan gerçek işsiz sayısı ile dünya genelinde zirveyi zorluyor. Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 38 üye ülkesi arasında istihdam oranının en düşük olduğu ülke oldu. Ağustos 2023 itibarıyla da Türkiye, işsizlik oranının en yüksek olduğu ilk dört ülke arasına girdi.

ZİRVEYE YAKLAŞIYOR

OECD verilerine Türkiye işgücüne katılma oranında da zirveye yaklaştı. Türkiye, OECD üyeleri arasında sondan üçüncü sıraya yerleşti. Türkiye'de 2023 yılının ikinci çeyreğinde işgücüne katılma oranı yüzde 53.3 oldu. İşgücüne katılımın Türkiye'den daha düşük olduğu ülkeler ise yüzde 49.8 ile İtalya ve yüzde 52.4 ile Yunanistan oldu. İşgücüne katılma oranı AB'de yüzde 57.9 olurken, OECD üyelerinde de yüzde 60.9'u buldu. İşgücüne katılım oranın en yüksek olduğu ülke ise yüzde 75.4'lük oran ile İzlanda oldu. İzlanda'yı yüzde 72.4 ile Yeni Zelanda ile yüzde 68.4 ile Hollanda izledi. Söz konusu oran ABD'de yüzde 62.6 ve Almanya'da ise yüzde 61.6 olarak açıklandı.

Ağustos 2023 itibarıyla işsizlik oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 11.5 ile İspanya oldu. İkinci sırada yüzde 10.9 ile Yunanistan yer alırken, üçüncü sıraya yüzde 9.2 ile Kolombiya yerleşti. Türkiye ise yüzde 9.2 ile dördüncü sıradaki yerini aldı. İşsizlik oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 2.4 ile Güney Kore oldu. OECD verilerine göre Almanya'da yüzde 3 olan işsizlik oranı Fransa'da yüzde 7.3 gerçekleşti.

İstihdam da sonuncuyuz

Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarına dayanan OECD verilerine göre 15-64 yaş arasındaki kişilerde 2023 ikinci çeyrekte Türkiye'de istihdam oranı yüzde 53.6 oldu. Bu oran OECD'de yüzde 70.1, AB'de ise yüzde 70.5'i buldu. Türkiye ise söz konusu oran ile listenin son sırasına yerleşti. Listenin zirvesine de 84.7'lik istihdam oranı ile İzlanda yer aldı. İzlanda'yı 80.5 ile Hollanda, 80.7 ile İsviçre takip etti.