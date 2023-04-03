İşten çıkarma dalgasına McDonald’s da katılıyor

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın bu hafta ABD ofislerini geçici olarak kapattığı ve işten çıkarmaya gitmeye hazırlandığı ifade edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Küresel işten çıkarma dalgasına ABD’li hızlı servis restoran zinciri McDonald’s da katılıyor.

Şirketin bu hafta ABD ofislerini geçici olarak kapattığı ve işten çıkarmaya gitmeye hazırlandığı ifade edildi.

Wall Street Journal’ın haberinde, Chicago merkezli hızlı servis restoran zincirinin geçen hafta ABD’li çalışanlarına ve bazı uluslararası personeline e-posta göndererek pazartesiden çarşambaya kadar evden çalışmalarını istediği belirtildi.

Haberde, şirketin, çalışanlarından genel merkezde satıcılarla yapacakları toplantıları ve diğer tüm yüz yüze toplantılarını iptal etmelerini istediği bilgisi verildi.

KAÇ KİŞİ ÇIKARILACAK, NET DEĞİL

Söz konusu e-postada, 3 Nisan’da başlayacak haftada şirket genelindeki pozisyonlar ve personelle ilgili önemli kararların iletileceğinin bildirildiği, ancak kaç kişinin işten çıkarılacağına dair bilgi olmadığı ifade edildi.

McDonald’s Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, ocak ayında yaptığı açıklamada, şirket personelinin bir kısmının işten çıkarılmasının planlandığını kaydetmişti. (AA)

İlginizi Çekebilir McDonald’s, Türkiye için ‘yoksul’ menüsü çıkardı

İlginizi Çekebilir Credit Suisse'de çalışan on binlerce bankacının işten çıkartılması planlanıyor

İlginizi Çekebilir On binlerce bankacı işten çıkarılacak

İlginizi Çekebilir Amazon 9 bin kişiyi daha işten çıkaracak