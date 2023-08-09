İtalya’nın sürpriz vergi kararında yeni gelişme

İtalya, piyasada yaşanan paniğin ardından aşırı kâr eden bankalar için getirdiği beklenmedik vergi ile ilgili yeni düzenlemesini duyurdu. Hükümetten yapılan duyuruya göre yeni vergi bankaların toplam varlıklarının yüzde 0,1'ini geçmeyecek.

Sozcu.com.tr

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İtalya, bankalara yönelik getirdiği sürpriz vergide yeni bir üst sınır belirledi. Roma hükümeti dün geç saatlerde yaptığı bir duyuruda, vergiyi toplam banka varlıklarının yalnızca yüzde 0,1’ini kapsayacak şekilde sınırladı.

Değişiklik, hükümetin bankalara artan faizler nedeniyle elde ettikleri devasa kârlar üzerinden yüzde 40 vergiyi duyurmasından bir gün sonra geldi. Dün kararın ardından hisse senedi piyasaları banka hisseleri öncülüğünde sert gerilemişti.

SINIRLAMA GELDİ

Borsada yaşanan paniğin ardından Hazine, piyasaları rahatlatmak amacıyla dün geç saatlerde yaptığı duyuruda, vergiden elde edilecek gelirin bankaların toplam varlıklarının yüzde 0,1’ini geçmeyeceğini söyledi.

Roma’daki kaynaklara ve analist hesaplamalarına göre, vergi gelirlerinin 3 milyar Euro’nun altında kalması bekleniyor.

HİSSELER TEKRAR YÜKSELDİ

Kararın ardından Avrupa borsaları da İtalyan hükümetinin bankalara yönelik yeni vergi uygulamasına dair duruşunu yumuşatmasıyla dünkü keskin kayıplardan sonra toparlandı. Intesa Sanpaolo, Banco BPM ve UniCredit gibi İtalyan bankalarının hisseleri yüzde 1,7 ile yüzde 2,5 arasında yükseldi.

Avrupa’nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 1 artışla bir haftanın zirvesine yükseldi. Euro bölgesindeki bankaların hisseleri dün dün 3,5 gerilemesinin ardından bugün İtalyan hükümetinin yeni adımıyla birlikte yüzde 1,4 yükseldi.

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