Kamu bankaları talimatla kredi açmamalı

Ekonomi Eski Bakanı Ufuk Söylemez, Togg’un üretime başlamasının olumlu olduğunu ancak üretim adedinin bu aşamada yüksek olamayacağını kaydetti. Ufuk Söylemez Togg kredisinin de sorunlu olduğunu söyledi.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Togg için ilk siparişler alındı, üretim başladı. Ön sipariş başvurularından sonra kredi imkanı tanınması ise tepki çekti, tartışmalara neden oldu. Ekonomi Eski Bakanı Ufuk Söylemez, Togg'un üretime başlamasının olumlu olduğunu ancak üretim adedinin bu aşamada yüksek olamayacağını kaydetti. Başvuranlara aylar sonra, hatta önümüzdeki yıl için teslim tarihi verildiğine dikkat çeken Söylemez, Togg için açıklanan yüzde 50 bedeli için yüzde 0.99 faiz oranı ile 36 ay vadeli kredi kampanyasının da sorunlu olduğunu söyledi. Söylemez, şu değerlendirmeyi yaptı:

HAKSIZ REKABET

“Kamusal sermayeli bankalar, siyasi talimat ve emirle kredi açıp, faiz belirleyemezler. Bunları yapan yöneticilerin hukuki ve mali sorumlulukları söz konusu olur. İktidar esnaf-çiftçi vb gibi

toplum kesimlerine veya belirli sektörlere sübvansiyonlu kredi kullandırılmasını isterse, bunun için mutlaka ‘görev zararı' kararnamesi çıkarmak zorundadır.” Togg'un sahibi olan hissedarların özel ve tüzel kişiler olduğunu vurgulayan Söylemez, “Togg bir kamu şirketi veya KİT değildir. Togg'un sahiplerine kamu kaynaklarından ucuz ve kayırmalı kaynak aktarmak haksız rekabettir” dedi.

Togg'un yerlilik oranı düşük

Togg'un Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda yer alan bilgilere göre, yerlilik oranının yüzde 51 civarında olacağı, sonraki yıllarda bu oranın artacağının öngörüldüğünü aktaran Ufuk Söylemez, “Halbuki 2022 yılında, Türkiye'de üretilen otomobil ve ticari araçların ortalama yerlilik oranı yüzde 55.96'dır. Yani bu, Togg'un yerlilik oranından fazladır” dedi.