Kart dağıtırken ayrımcılık yaptılar

Kızılay’ın depremzedeler arasında ayrım yapıp konteyner kent dışında yaşayan ihtiyaç sahibi depremzedeleri 1.500 liralık alışveriş kartından mahrum bıraktığı bildirildi.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEPREMZEDELERİN açıkta kaldığı bir dönemde elindeki çadırları satan Kızılay'ın şimdi de alışveriş kartlarının dağıtımında depremzede ayrımı yaptığı ortaya çıktı. Kızılay, yardımseverlerden topladığı yardımların bir bölümünü ihtiyaç sahibi depremzedelere nakdi destek olarak aktarmak için ‘Esen Kart' isminde bir uygulama başlattı. İçerisine 1.500 lira nakit yüklenen kartlarla depremzedelerin ihtiyaçlarını yöre esnafından satın almaları hedeflendi.

‘UZAKTAN' BELİRLENDİ

Ancak uygulamada kartların sadece konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere dağıtıldığı, sokakta kalmış, zar zor şartlarda yaşam mücadelesi veren depremzedelerin bu haktan mahrum bırakıldığı bildirildi. Üstelik kartların kimlere dağıtılacağının, ihtiyaç sahibi depremzedelerin başvuruları görmezden gelinerek Kızılay ve Aile Bakanlığı tarafından ortaklaşa olarak ‘uzaktan' belirlendiği öğrenildi.

1.500 LİRA YÜKLENİYOR

Kızılay, kartla ilgili olarak internet sitesinden yaptığı bilgilendirmede, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen şehirlerdeki afetzedelere Esen Kart ile nakdi destek sağlayacağını açıklıyor. Kartların, tespitler sonucunda belirlenen afetzedelere temel ihtiyaçlarını kendi tercihleri doğrultusunda karşılamaları amacıyla ulaştırıldığı belirtilirken, kartlara yüklenen 1.500 liranın bağışçılardan toplanan yardımlardan olduğu da ifade ediliyor. Bilgilendirme notunda kart için depremzedelerden başvuru alınmadığı, kartın kimlere verileceğine Kızılay ile Aile Bakanlığı tarafından karar verildiği de açıkça ifade ediliyor.

‘BİZE VERİLMİYORSA KİMLERE VERİLİYOR?'

KIZILAY'ın 1.500 liralık alışveriş kartının kendilerine de ulaşacağını düşünen gerçek ihtiyaç sahibi depremzedeler kartlar bir türlü gelmeyince Kızılay ve AFAD'a başvurdu. Ancak kartların sadece konteyner kentte yaşayanlara verildiğini öğrenen depremzedeler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kart talebi geri çevrilen Hatay Samandağlı depremzede Gönül Selçuk SÖZCÜ'ye, “Bu kart bize verilmiyorsa kimlere veriliyor? Konteyner kentte yaşamayan bizim gibi zor durumdaki depremzedeler başka ülkenin vatandaşı mı? Depremzedeler arasında böyle bir ayrım olur mu?” diye dert yandı.