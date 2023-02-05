Kayak tatili cepleri yakıyor

Sömestr tatilini fırsat bilip kayak merkezlerinde tatile giden aileler yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Sadece iki kişilik bir ailenin konaklamalı tatil için günlük 5-7 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bir hafta sonu tatili 12-15 bin liraları buluyor.

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Orhan BOZKURT Halil ATAŞ

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre iki kişilik bir ailenin kış tatili için günlük en az 5 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. Konaklama ücretleri günlük 2 bin lira ile 19 bin lira arasında değişiyor.

PALANDÖKEN'İN BİR GÜNÜ İKİ KİŞİ İÇİN 7 BİN LİRA

Uzun pistleri ve kar kalitesiyle Türkiye’nin en önemli kayak merkezi olan Erzurum Palandöken’de kişi başı konaklama ücretleri 2 bin liradan başlıyor, 15 bin liraya kadar çıkıyor. 2 kişinin bir günlük tüm harcamaları en az 7 bin lirayı buluyor.

Palandöken’de günlük kayak kiralama 250 TL, ski pass ücreti ise 300 TL. Suni karlama sistemleri sayesinde Türkiye’de kayak sezonunun en erken açıldığı merkez Palandöken’de kayak dersinin saati ise 800-1000 TL arasında değişiyor.

Konaklamada bazı oteller 0-6 yaş arası çocuklar için ücret almazken, bazı otellerde 0-6 yaş arasına yüzde 50 indirim uygulanıyor. 0-6 altı yaş arasında ücret almayan oteller 07-12 yaş arası çocuklara yüzde 50 indirim uyguluyor.

Bazı otellerde ise 07-12 yaş arası çocuklar yetişkin ücretine tabi. Sömestr tatilinde yüzde 80 doluluk oranına ulaşan Palandöken’i daha çok yerli kayakseverler tercih etti. Rus turistlerin gözdesi olan Palandöken’e bu yıl charter seferler iptal edildiği için çok az sayıda Rus turist geldi.

ULUDAĞ’DA BİR HAFTASONU TATİLİ 12 BİN LİRA

Uludağ'da iki kişinin bir günlük konaklama ücreti en az 3 bin lirayı buluyor. Kayak kursu, gıda tüketimi, elbise kirası gibi harcamalarla 6 bin liraya geliyor. Bir hafta sonunu geçirmek isteyen iki kişilik aile en az 12 bin lira ödemek zorunda kalıyor.

Ortalama bir otelde kalmak isteyenler çok daha fazlasını ödüyor. Uludağ'da yeme-içme ücretleri de cep yakıyor. Çay 30 lira, kahve 60 lira, sucuk ekmek 120 liradan satılıyor.

KARTALKAYA’DA İKİ KİŞİYLE BİR GÜN 5 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Kartalkaya'da iki kişinin bir günlük konaklama ücreti 2 bin liradan başlıyor 19 bin liralara kadar çıkıyor. Kayak kursu ve diğer harcamalarla iki kişi için günlük en az 5200 lira ödeniyor.

Kayak veya snowboard seti kiralamak 220 TL, kayak kıyafetlerini kiralamak 200 TL'den başlıyor.

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