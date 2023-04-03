Kazakistan 2022’de rekor seviyede yatırım çekti

Kazakistan’a gelen doğrudan yabancı yatırım 2022 yılında 28 milyar dolarla son 10 yılın rekoruna ulaştı.

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Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, son bir yılda ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımla ilgili bilgileri paylaştı.

Buna göre, Kazakistan 2022'de 28 milyar dolar değerinde doğrudan yabancı yatırım çekti.

Böylece ülke, bu alanda en son 2012'de (28,9 milyar dolar) kaydedilen rekora ulaşmış oldu.

EN ÇOK YATIRIMI HOLLANDA YAPTI

Kazakistan'a en çok yatırım yapan ülkeler sırasıyla Hollanda (8,3 milyar dolar), ABD (5,1 milyar dolar), İsviçre (2,8 milyar dolar), Belçika (1,6 milyar dolar), Rusya (1,5 milyar dolar), Güney Kore (1,5 milyar dolar), Çin (1,4 milyar dolar), Fransa (770 milyon dolar), İngiltere (661 milyon dolar) ve Almanya (469,5 milyon dolar) oldu.

Yabancı yatırım en çok madencilik, imalat sanayi, ticaret, eğitim ve nakliye sektörlerinde kaydedildi. (AA)

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