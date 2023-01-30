Kılıçdaroğlu: Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından iktidara yaptığı çağrıda "Doğalgaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın. Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin" dedi.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), büyük sanayi kuruluşlarının kullandığı gazın toptan fiyatında yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 oranlarında; elektrik üretim amaçlı gaz toptan satışında yüzde 16,67 indirim yaptı.
“EVLERDE KULLANILAN DOĞALGAZIN BİRİM FİYATINI HEMEN İNDİRİN”
Gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iktidara doğalgaz konusunda çağrıda bulundu.
Kılıçdaroğlu, mesajında “Şubat kapıda, ülkemiz ağır kış koşullarına giriyor. İkaz ettim. Sanayide yetersiz bir indirim yapıp, hanelerin doğalgaz fiyatlarını değiştirmediniz. Doğalgaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın. Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin” ifadelerini kullandı.