Kira kavgası mahkemeleri kilitledi

Son dönemde yaşanan fahiş kiralar, mahkemelerdeki yoğunluğu artırdı. Kira tespit ve kira tahliye davalarının yanı sıra taraflar arasındaki uyuşmazlık nedeniyle fiziksel şiddete varan şikayetlerin de yükselişe geçtiği aktarıldı.

Sayime BAŞÇI

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Kiralardaki fahiş yükseliş, duruşma tarihlerine de yansıdı. Önceden birkaç ay sonrasına verilen kira tespit ve kira tahliye davalarında ilk duruşma tarihi için artık bir yıl beklemek gerektiği belirtildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Avukat Onur Cingil, kira tespit ve kira tahliye davalarının sonuçlanmasının da dört yılı bulduğunu aktardı. “Hukuk bürolarında bu tür davalara bakan ayrı avukatlar olmazdı. Artık neredeyse her hukuk bürosunda bu davalara bakan avukatlar var” açıklamasını yapan Cingil, “Bu fahiş artışların sebebi, ülke ekonomisinin çok kötü bir noktaya gelmesi ve alım gücünün düşmesi. Türkiye'de ekonomik zorlukların faturası kiracılara kesilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

UYGUN KİRALI KONUTLAR

“Neredeyse tüm kiracılar ve mülk sahipleri birbirleri ile sorun yaşıyor” ifadelerini kullanan Cingil, “Ben de yüksek kira artışı nedeniyle ev sahibime dava açtım” diye konuştu. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar ise barınma hakkının sosyal devlet anlayışı kapsamında sağlanması gerektiğini belirterek, “Türkiye'de 83 milyondan fazla kişi açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. İstanbul'da kira ortalaması 12 -13 bin TL. Asgari ücretli ya da iş bulmayan kişiler bunu nasıl karşılayacak? Devlet, bu insanlar için uygun kiraların belirlendiği konutlar tasarlamalı. Ya da bu kişilerin kiralarını devlet ödemeli” dedi.