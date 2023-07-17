Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan “Antalya” açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'ya bu yıl 14-15 milyon civarında turist gelmesini beklediklerini söyledi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kepez ilçesine bağlı Duacı Mahallesi’ndeki Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Mahalle muhtarları ve vatandaşların bulunduğu toplantıda konuşan Ersoy, Antalya’nın, Türkiye’nin önemli bir turizm şehri, hatta turizmin başkenti olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

GÜNLÜK 100 BİN ZİYARETÇİ

“En çok geliri elde ettiğimiz şehir Antalya. Ziyaretçi sayısı da oldukça yüksek. Bu yıl inşallah 14-15 milyon civarında bir ziyaretçi alarak, pandemi öncesi rakamlara yakın bir rakamı yakalayacağız gibi gözüküyor. Antalya, ziyaretçi sayısında 2019’da rekor kırmıştı. İnşallah bu sene bu rakamı yakalar diye düşünüyorum. Temmuz ayı da fena değil. Antalya şu anda günlük 100 bin ortalama ziyaretçi alıyor. 98-99 bin, bazı günler 100 bine kadar buluyor. İnşallah temmuzdan sonra, ağustosta da artarak ciddi rakamlara tekrar Antalya’da gelmiş olacağız.”

HEDEFİMİZ NİTELİKLİ TURİST YAKALAMAK

Antalya’nın aynı zamanda bir tarım şehri olduğunu dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

“Buraya yeteri kadar turist getirebildiğimiz zaman tarımı da otomatikman ayağa kaldırmış oluyoruz. Tabii turizmde sezonu 12 aya getirmemiz gerekiyor. Turizm sezonunu 12 aya çıkardığımız zaman hem personel açısından sürdürülebilir bir personel politikası oluşturmuş oluyoruz hem de çok daha değerli yatırımların burada gerçekleşmesinin önünü açmış oluyoruz. Nitelikli turist yakalama hedefimiz var. Nitelikli turistin daha fazla Antalya’ya gelmesini sağlıyoruz. Bu da esnafımıza, çiftçimize gelir olarak, hareket olarak dönmüş oluyor. Bu açıdan da yapılan çalışmalar çok çok önemli.” (AA)

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