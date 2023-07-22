Mardinli çiftçilerden imdat çığlığı… Elektrik yok, pamuğumuz tarlada kuruyor

Mardinli pamuk üreticileri, günde en az 8 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle sulayamadıkları pamuklarının tarlada kurumaya başladığını söyledi. "Ankara'ya 'imdat' diye bağırıyoruz" diyen çiftçiler, "Sesimiz duyulmazsa aç kalacağız" diye konuştu.

Ahmet KAYA

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Mardin Savur'a bağlı Taşlık, Kırdirek, Yazır ve Soylu köylerinde yaşayan çiftçiler, yaklaşık 25 bin dönüm tarlanın sulanamadığı için pamuklarının kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Elektrik dağıtım şirketi Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'ye borçlarının olmamasına rağmen, tarlalarını sulayamadıklarını belirten mağdur çiftçilerden Aslan Öztürk, “Sadece benim bin dönüm pamuk tarlamı sulayamadım. Günde en az 8 saat elektrik kesiliyor. Veriliyor, sonra bir daha kesiliyor. Saatlerce elektrik kesildiği için tarlalarımızdaki ürünümüz kurumaya başladı. Bir iki gün içinde sulayamazsak, pamuklarımız fide halinde kuruyacak” dedi.

‘İKİ GÜN İÇİNDE SULANMAZSA TARLADA ÜRÜN KALMAYACAK’

Dicle Elektrik Savur ve Mardin yetkilileriyle defalarca görüşmelerine rağmen sorunun çözülmediğini belirten Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yetkililere, ‘Eğer iki gün içinde pamuklarımızı sulayamazsak tarlalarda ürün diye bir şey kalmayacağını anlatıyoruz. Her defasında, ‘Tamam çözeceğiz' deyip bizi başlarından savıyorlar, bir türlü arızalar giderilmiyor.

Bizler borcumuzu zamanında ödüyoruz ve ihtiyacımız olduğunda da tarlamızı sulamak istiyoruz. Çünkü, geçimimizi çiftçilikte kazanıyoruz. Eğer bu arızalar giderilip elektrik verilmezse bundan sonra çiftçilerin düzeltilecek bir durumları kalmıyor.

Ankara'ya ‘İmdat' diye bağırıyoruz. Yoksa, binlerce insan aç kalacağız.”

Onlarca çiftçi tarlalarını sulayamamaktan yakınırken, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilileri ise, “Her yerde sıkıntı var. Adana'da da kesinti oluyor” diye kesintileri savundu.

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