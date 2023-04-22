Marketler kuyumcu dükkanı gibi oldu

Yoksullaşan vatandaş, temel gıda ürünü dahi alırken market rafları önünde dakikalarca düşünüyor. Bazıları, marketten eli boş çıkıyor.

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Cem YILDIRIM

Alım gücünün geldiği son nokta, market alışverişlerinde adeta bir dönemi bitirdi. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) Mart 2023 verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesinin bir günlük maliyetinin 325 TL'yi aştığını, açlık sınırının 9 bin 752, yoksulluk sınırının da 33 bin 754 TL olarak açıklandığını anımsattı.

“İktidarın ekonomi politikaları sonucu ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor, halk daha da yoksullaşıyor” ifadelerini kullanan Başevirgen, “Maaşlardaki erime ve alım gücündeki düşüş en çok da gıda alışverişi yaparken hissediliyor. Vatandaşlar markette dakikalarca etiketlere bakıp eli boş çıkıyor. Ürünler artık tane ile alınıyor. Markete giden vatandaşlar yarısı bile dolmayan poşetlere dünyanın parasını ödüyor” dedi.

“Sadece beslenme için ailelerin ayırması gereken bütçe aylık 9 bin 752 TL” ifadelerini kullanan Başevirgen, “Asgari ücret 8 bin 506, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira. Ülkenin yaklaşık yüzde 65'inin asgari ücretli olduğu düşünüldüğünde gelirin beslenmeye bile yetmediğini, ailelerin sadece karın doyurmaya çabaladığını söylemek mümkün” diye konuştu.

ET HAYAL OLDU

Marketlerdeki süt fiyatlarının 5 yılda yüzde 640 arttığına dikkat çeken Başevirgen, “Yoğurttaki artış yüzde 617, beyaz peynirde yüzde 910 oldu. Beyaz peynir 150 liraya, yoğurt 50 liraya çıktı” dedi.

Kıymanın kilosunun 300 TL'ye çıktığını anımsatan Başevirgen, “Zaten hayal oldu. Et fiyatlarının ardından vatandaş tavuk etine yöneldi ancak tavuğun kilosu da 100 liraya dayandı” açıklamasını yaptı.

‘4 asgari ücret de yetmiyor'

Dünyadaki trendin tersine Türkiye'de gıda fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini anımsatan CHP'li Başevirgen, “Yurttaşlar etten süte, bakliyattan sebzeye artık hiçbir gıda ürününe erişemiyor. Bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı 33 bin 754 liraya kadar yükseldi. Yani artık 4 asgari ücret de yoksulluğa yetmiyor” ifadelerini kullandı.

Menemenin maliyeti 70 liraya çıktı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, BİSAM verilerine göre sebze ve meyve grubunda ailelerin günlük 61.26 lira harcaması gerektiğini belirterek, “Vatandaşlar, sebze grubunda da ne yiyeceğini şaşırdı. Marketlerde domates 25, biber 35, soğan 25, patates 18, kabak 20, havuç 23, ıspanak 13, patlıcan ise 28 lira. 2023'ün ilk üç ayında yüzde 101 zamlanan soğan, bazı yerlerde 30 TL'yi buldu. ‘Hiçbir şey bulamazsak menemen yeriz' sözü de tarihe karıştı. Bugün menemenin maliyeti en az 70 liraya çıktı” diye konuştu.