McDonald’s İsrail askerlerine bedava hamburger dağıtıyor

Mc Donald's, Gazze çevresindeki İsrail ordusuna ücretsiz yemek dağıttığını duyurdu. Gazze'yi kuşatan İsrail ordusu, çocukları da hedef alan ağır bombardımana devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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İsrail’in Gazze’ye yönelik kuşatma ve bombardımanı sürerken ABD merkezli ünlü restoran zinciri Mc Donald’s tartışma yaratan bir duyuru yaptı.

Sosyal medya platformlarında “McDonald’s İsrael” hesabından yapılan paylaşımlara göre, şirket her gün İsrail ordusuna 4 bin kutu yemek dağıtıyor.

Şirket ayrıca, Mc Donald’s restoranlarına gelen İsrail askerlerine ve diğer güvenlik güçlerine yüzde 50’lik indirim uyguluyor.

Şirketin sosyal medya paylaşımlarını haberleştiren ABD merkezli Business Insider haber sitesi, ücretsiz yemek dağıtılan İsrail ordusunun Gazze’ye tam kuşatma uyguladığına, kente su, yemek, ilaç ve yakıt girişini kestiğine dikkat çekti.

Şirketin dün yaptığı paylaşıma göre, Mc Donald’s son birkaç günde Gazze Şeridi çevresinde askerlere, polislere, hastanelere ve yerleşimcilere toplamda 12 bin kutu yemek dağıttı. Sadece askerlere yemek dağıtım amaçlı 5 restoran açıldı.

Başta Filistinliler olmak üzere birçok kişi sosyal medyada McDonald’s tarafından yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.



YÜZLERCE ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Filistinli örgüt Hamas’ın Gazze’den İsrail’e sızıp yaptığı saldırıların ardından ABD’nin tam desteğini alan İsrail, Gazze’ye dönük çocuk ve kadınları da hedef alan ağır bir saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 447’si çocuk olmak üzere en az 1537 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 bin 600’den fazla da yaralı olduğunu açıkladı.

Hamas saldırılarında ölen İsrailli sayısının da 1300’ü aştığı duyuruldu.



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