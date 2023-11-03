Mearsk 10 binden fazla kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın en büyük ikinci deniz taşımacılığı şirketi Maersk, deniz taşımacılığındaki patlama sona ererken en az 10 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük ikinci deniz taşımacılığı şirketi AP Møller-Maersk, ekonomik gerileme döneminde zayıflayan talep nedeniyle en az 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Maersk’tan yapılan açıklamada küresel hayat pahalılığı krizinin daha da sertleşmesiyle birlikte maliyet kesintilerinin hızlandırıldığı kaydedildi.

Maersk CEO’su Vincent Clerc, varlıklarını genişletme hedeflerine rağmen lojistik işi de dahil olmak üzere önemli işten çıkarmalar yapmak zorunda kaldıklarını söyledi

Clerc, personel azaltmanın bir parçası olarak Maersk’in halihazırda 6 bin 500 işçinin işine son verdiğini ve maliyet azaltma önlemlerinden küresel olarak tüm ofislerin etkilendiğini belirtti.

Şirket, ocak ayında 110 bin olan çalışan sayısını 100 binin altına indireceğini ve bu sayede yıllık 600 milyon dolar tasarruf sağlayacağını açıkladı.

“Pandemi sırasında çok sayıda meslektaşımızı işe almak zorunda kaldık ama şimdi aynı işgücüne ihtiyacınız yok” diyen Clerc “Bunun henüz sona erdiğini düşünmüyoruz ve bu nedenle ne olursa olsun mümkün olan en iyi durumda olduğumuzdan emin olmak için oldukça radikal önlemler alıyoruz” ifadelerine yer verdi.

GÖRÜNÜM DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Deniz taşımacılığı şirketleri, online alışveriş harcamalarının arttığı ve liman tıkanıklığının yol açtığı arz kısıtlamalarının nakliye maliyetlerini yükselttiği Covid-19 döneminde rekor kârlar elde etmişti.

Rekor kârların ardından sektöre yönelik incelemeler arttı ve gemi sahipleri karbonsuzlaştırmaya yatırım yapma baskısıyla karşı karşıya kaldı. Yetkililer, uluslararası niteliği nedeniyle daha önce düzenlenmesi zor olan deniz taşımacılığına yönelik denetimlerini sıkılaştırırken şirketlerin kârları düşüşe geçti.

Maersk, eylül ayına kadar olan üç aylık dönemde vergi öncesi kârının yıllık yüzde 94 düşüşle 691 milyon dolara gerilediğini, ancak kazançların pandemi öncesi seviyelerin üzerinde kaldığını açıkladı.

Konteyner taşımacılığı şirketleri bu yılın çok daha zorlu geçeceği uyarısında bulunmuşlardı, ancak görünüm daha da kötüleşti.

Şirket gelecek yıl “yavaşlayan küresel ekonomi, gergin Çin-ABD ilişkileri, Ukrayna ve Orta Doğu’daki savaşlara kadar uzanan uzun bir jeopolitik gerilim listesinin beklenen iyileşmeleri ortadan kaldırabileceği” uyarısında bulundu.

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