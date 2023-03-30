Merkez’i yönetenlere 22.9 milyon ödendi

Merkez Bankası'nın üst düzey 11 yöneticisi ile 4 deneticisine toplam 22.9 milyon lira maaş ödendi. Başkan Kavcıoğlu yıllık yaklaşık 3.2 milyon lira aylık brüt 268 bin lira maaş aldı.

Erdoğan SÜZER

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Halk sürekli artan fiyatlar karşısında açlık ve yoksulluk savaşı verirken Merkez Bankasını yönetenlerin yüksek maaşları sayesinde enflasyonu fazla hissetmedikleri ortaya çıktı. Merkez Bankası 2022 yılı Faaliyet Raporuna göre, bankayı yöneten başkan dahil 11 yönetici ile 4 denetleme kurulu üyesine brüt 22 milyon 898 bin lira maaş ödendi.

Raporda hangi yöneticinin ne kadar maaş aldığı açıklanmadı. Ancak, ödenen toplam ücretler üzerinden yapılan hesaplamalar Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yıllık brüt 3.2 milyon lira, aylık da ek ödemeler dahil 268 bin lira civarında maaş yatırıldığını ortaya koydu. Kavcıoğlu'nun ek ödeme hariç brüt maaşının 161 bin lira civarında olduğu tahmin ediliyor.

Merkez Bankası Kanunu gereği Başkan ve başkan yardımcılarının aylık ücretleriyle temsil ödenekleri Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Yönetim komitesini oluşturan başkan ve başkan yardımcılarına görevleri dolayısıyla ayrıca, aylıklarının üçte ikisini aşmamak kaydıyla ek ücret veriliyor. Ayrıca banka yöneticileri ve personeline 2 aylık maaşı geçmemek üzere bir de kârdan pay veriliyor.

Sır gibi saklandığı için Başkan ve diğer yöneticilerin gerçek maaşı bilinmiyor. Ancak yapılan hesaplamalar, yaklaşık da olsa maaşlara ilişkin bir fikir veriyor. Net olmamakla birlikte Merkez Bankası başkan yardımcıları 134 bin lira maaş artı 89 bin lira ek ücretle birlikte brüt yaklaşık 224 bin lira kazanıyor. Yönetimde olmayan PPK üyeleriyle Meclis üyeleri 107 bin 500 lira civarında aylık alıyor.

İSTANBUL'A GÖÇ EMEKLİ ETTİRDİ

Merkez Bankasını İstanbul'a taşıma iddiası personelde ciddi rahatsızlığa yol açarken çalışanların bir bölümünün İstanbul'a gitmek yerine emekliye ayrıldığı da raporda dikkat çekti. Faaliyet raporuna göre, 2021 yılında 1.8 milyon lira emekli ikramiyesi ödeyen Merkez Bankası 2022 yılında emekli olanlara 12.2 milyon lira ikramiye ödemek durumunda kaldı. Merkez'in emekli ikramiyesi için ayırdığı karşılık da bir yılda 47 milyon liradan 255 milyon liraya yükseldi. Taşınma nedeniyle bankanın genel faaliyet giderlerine yaptığı harcama bir yılda 3.7 kat artarak 740 milyon liraya çıktı.

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