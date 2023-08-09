Minibüs ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul'da İstanbulKart ile yolculuk yapılan toplu ulaşım araçlarının yanı sıra minibüs ücretleri de zamlandı. Taksi ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulacak yüzde 51'lik zam oranı sonrasında 0-7 kilometrelik mesafeler arasında 12 TL, 7-11 km arası 14 TL, 11-15 km arası 14.50 TL, 15-20 km arası 15 TL oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yapılan toplantısında toplu ulaşım ücretlerine zam geldi. Zam kararı doğrultusunda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, taksi, dolmuş, minibüs, serviste yeni tarife uygulanacak.

MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Minibüslerde ise 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçilerek 12 TL oldu. %51.52 oranında yapılan zammın ardından minibüslerde 7-11 km arası 14 TL, 11-15 km arası 14.50 TL, 15-20 km arası 15 TL oldu.

Öğrenciler ise İstanbulkart uygulamasında olduğu gibi indirimli olarak minibüs kullanabilecek. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 5 TL olarak belirlendi.

İNDİ BİNDİ 70 TL OLDU

Taksi indi bindi ücretine ise yüzde 75 oranında zam öngörülerek 40 TL'den 70 TL'ye çıkması önerildi. Açılış ücretinin 12,65 TL'den 19.17 TL'ye, km ücretinin 8.51 TL'den 12.89 TL'ye çıkarılması istendi.