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Motorinde üst üste indirimler

Motorin fiyatlarına çarşamba, perşembe ve cuma gecesi üst üte indirim geldi. Üç günde toplam indirim 2,35 TL oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:16 - 04 Şubat 2023 Güncellenme:
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Motorinde üst üste indirimler

Motorin fiyatları, uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüşle birlikte Türkiye’de de geriledi.

Motorine çarşamba gecesi 1 lira 2 kuruş, perşembe gecesi 65 kuruş ve dün gece de 68 kuruş indirim geldi.

Böylece motorine son üç günde toplamda 2 lira 35 kuruş indirim gelmiş oldu.

Bu üç günde benzin fiyatlarında ise bir değişim olmadı.

YENİ FİYATLAR NE OLDU?

İndirimlerle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,15 TL’ye, Ankara’da 21,45 TL’ye, İzmir’de 21,50 TL’ye geriledi.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 21,14 TL, Ankara’da 21,40 TL ve İzmir’de 21,30 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, rafineri uzaklıkları ve kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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