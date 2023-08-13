Motorine 3 ayda yüzde 106 zam

Seçim sonrası zam yağmuru ve vergi artışı ile birlikte motorin fiyatları yüzde 106’lık zammı gördü. Benzindeki fiyat artışı ise üç ayda yüzde 82.4’e ulaştı.

Sayime BAŞÇI

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Seçim öncesi verilen büyük vaatlerin bedeli yüksek vergi ve fiyat artışları ile halkın sırtına yüklenirken, 3 ayda yüzde 106'ya varan zamları gören akaryakıtta çıkış durdurulamıyor. Son olarak hafta içi devreye giren 1.80 TL'lik zam ile motorin fiyatları tarihi seviyeye ulaştı.

5 TL ÖTV ARTIŞI

Seçimin ilk turu öncesinde 9 Mayıs tarihinde 19.81 TL olan benzin fiyatı 13 Ağustos itibarıyla yüzde 82.4'lük artış ile 36.14 TL'yi görürken, yine aynı tarihte litresi 18.59 TL'yi bulan motorin ise yüzde 106.2'lik artışla 38.30 TL'den satılmaya başlandı. Kur dışında temmuz ayı içinde verilen Özel Tüketim Vergisi artışı kararı ile litre fiyatlarına 5 TL'lik bir vergi zammı gelmiş, fiyatlarda tek seferde büyük artışlar görülmüştü. Alınan karar doğrultusunda kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2.52 liradan 7.52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı ise 2.05 liradan 7.05 liraya yükseldi. Bu artışların ardından 15 Temmuz'da 28.02 TL olan benzin fiyatı 16 Temmuz'da yüzde 21.4'lük artış ile 34.02 TL'ye, 26.32 TL'den satılan motorin ise yüzde 22'lik artış ile 32.32 TL'ye çıkarıldı. Dün itibarıyla en pahalı benzin 37.43 TL'lik litre fiyatı ile Hakkari'de satılırken, motorin de yine 39.19 TL'lik litre fiyatı ile aynı ilde satılıyor.

Enflasyonda tarihi zirve getirdi

Bu artışlar başta nakliye giderleri, tarımsal üretim olmak üzere tüm alanlarda fahiş fiyat artışlarının da kapısını açmış oldu. Akaryakıtta temmuz ayında devreye alınan 5 TL'lik ÖTV artışının zincirleme etkisi ile temmuz ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 9.49 artmış ve tarihin en yüksek temmuz enflasyonu yaşanmıştı. Sadece temmuzda akaryakıt fiyatı yüzde 29.04'lük artış kaydederek, zam şampiyonu oldu.