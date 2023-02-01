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Motorine indirim geliyor

Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren indirim gelecek. Benzinde ise bu gece fiyat değişimi yok.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:51 - 01 Şubat 2023 Güncellenme:
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Motorine indirim geliyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece motorinde indirim var.

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş indirim gelecek.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,43 TL’ye, Ankara’da 22,70 TL’ye, İzmir’de 22,73 TL’ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 21,14 TL, Ankara’da 21,37 TL, İzmir’de 21,28 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, rafineri uzaklıklarına ve kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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