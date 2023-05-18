Motorine zam geliyor
Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam geliyor. Benzin fiyatlarında bu gece değişim olmayacak.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam gelecek.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,39 TL’ye, Ankara’da 19,70 TL’ye, İzmir’de 19,80 TL’ye yükselecek.
Benzin fiyatlarında bu gece değişim olmayacak.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,81 TL, Ankara’da 20,16 TL, İzmir’de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.