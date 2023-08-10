Abone Ol

Motorine zam geliyor

Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine bir zam daha gelecek.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Motorine zam geliyor

Seçim sonrasında katlanan akaryakıt fiyatlarında bugün bir zam daha bekleniyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,80 TL zam gelecek.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi beklenmiyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 38,31 TL’ye, Ankara’da 38,79 TL’ye, İzmir’de 38,97 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 36,13 TL, Ankara’da 36,63 TL, İzmir’de 36,74 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

UPS sendika ile anlaştı: Şoförlerin yıllık maaşı 170 bin dolar olduİlginizi ÇekebilirUPS sendika ile anlaştı: Şoförlerin yıllık maaşı 170 bin dolar olduProfesör Ulusoy'dan yoksulluk testiİlginizi ÇekebilirProfesör Ulusoy'dan yoksulluk testi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam