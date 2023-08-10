Motorine zam geliyor
Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine bir zam daha gelecek.
Seçim sonrasında katlanan akaryakıt fiyatlarında bugün bir zam daha bekleniyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,80 TL zam gelecek.
Benzinde ise bu gece fiyat değişimi beklenmiyor.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 38,31 TL’ye, Ankara’da 38,79 TL’ye, İzmir’de 38,97 TL’ye yükselecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 36,13 TL, Ankara’da 36,63 TL, İzmir’de 36,74 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.