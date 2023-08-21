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Motorine zam geliyor

Akaryakıt ürünlerine zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları yine artacak.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:15 - 21 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Motorine zam geliyor

Akaryakıtta seçim sonrası başlayan zam yağmuru bugün de devam ediyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam gelecek.

Benzinde ise bu gece zam beklenmiyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,85 TL’ye, Ankara’da 38,36 TL’ye, İzmir’de 38,54 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,74 TL, Ankara’da 38,28 TL, İzmir’de 38,39 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasındaki farklılık gösteriyor.

SEÇİM SONRASI YÜZDE 106 ZAM

14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi.

Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı benzinde yüzde 90,5, motorinde yüzde 103,7 oldu.

Seçim öncesinde döviz kurlarını rezerv satarak tutan ve vergi indirimleri yapan hükümet, seçimin hemen ardından kuru yükseltmiş ve tarihi vergi zamları yapmıştı.

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