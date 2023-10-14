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Motorine zam geliyor

Motorin fiyatlarına 16 Ekim Pazartesi gecesinden itibaren zam geliyor. İsrail-Filistin çatışmasıyla birlikte fırlayan petrol fiyatları, akaryakıttaki zamda etkili oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:05 - 14 Ekim 2023 Güncellenme:
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Motorine zam geliyor

İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları fırlarken, akaryakıtta da yeni zamlar göründü.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 16 Ekim Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam gelecek.

Benzinde ise pazartesi fiyat değişimi olmayacak.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,7’lik artışla 90 doları aşmıştı.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39,58 TL’ye, Ankara’da 40,16 TL’ye, İzmir’de 40,34 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 33,64 TL, Ankara’da 34,27 TL, İzmir’de 34,38 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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