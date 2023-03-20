Motorine zam geliyor
Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek. Benzinde ise değişim olmayacak.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını da hareketlendirdi.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam gelecek.
Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,42 TL’ye, Ankara’da 20,80 TL’ye, İzmir’de 20,89 TL’ye yükselecek.
Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,54 TL, Ankara’da ve İzmir’de 20,91 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.