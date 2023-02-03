Ne dedilerse tersi oluyor: Enflasyon hızlandı, açık rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "belini kırdık" dese de enflasyon ocakta hızlandı. Dış ticarette de vaat edilenin tam tersi oldu ve rekor açık geldi. "Ben ekonomistim" diyen Erdoğan ise "faiz indirimlerine devam" mesajı veriyor.

Sozcu.com.tr

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Ekonomi yönetimi, faiz indirimleriyle birlikte enflasyonun düşeceğini ve cari fazla verileceğini vaat etmişti ancak tam tersi oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün yaptığı açıklamada “Kasımda enflasyonun boynunu kırdık, aralıkta belini kırdık” demişti ancak ocak ayında tablo farklı oldu.

Ocak ayında TÜİK’in tüketici enflasyonu, aylık bazda yüzde 6,65 ile son 9 ayın zirvesini gördü. Yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 64,27’den yüzde 57,68’e düşse de, aralıkta yüzde 1,18 olan aylık enflasyon, ocakta yaklaşık altıya katlandı.

FİYAT SABİTLEME BASKILARINA RAĞMEN YÜKSEK GELDİ

Ocak ayında marketler başta olmak üzere birçok sektöre hükümet tarafından fiyat sabitleme baskısı yapılmasına ve döviz kurları olağan dışı tedbirlerle yatay tutulmasına rağmen enflasyon beklentilerindeki bozulma, maliyet artışları ve hızlı kredi büyümesi etkileriyle birlikte enflasyon hızlandı.

Ocaktaki yüksek enflasyonla birlikte Merkez Bankası’nın geçen hafta açıkladığı 2023 sonu için yüzde 22,3’lük enflasyon hedefine ulaşmak da çok zorlaşmış oldu.

2012-2021 dönemini kapsayan 10 yılda ortalama yüzde 1,47 olan ocak ayı enflasyonu, 2022’nin Ocak ayında yüzde 11,10 ile endeks tarihinin rekorunu kırmıştı. 2023’ün Ocak ayı da endeks tarihinin ikinci zirvesi oldu.

‘KASIMDA BOYNUNU, ARALIKTA BELİNİ KIRDIK’ DEMİŞTİ

Nebati, dün yaptığı açıklamada, enflasyonu daha aşağılara indireceklerini belirterek “2022 yılını küresel yüksek bir enflasyonla geçirmiş olsak da kasım ayında düşüşe başladı.

Bu eğilim aralık ayında da artarak devam etti. Kasım ayında boynunu, aralık ayında belini kırdık.” demişti.

Nebati, bugün yüksek gelen enflasyonun ardından Twitter’dan paylaştığı yorumda, manşet enflasyonda baz etkisiyle gelen düşüşe işaret ederek şu ifadelere yer verdi:

“Kasım ayında başlayan enflasyondaki düşüş eğilimi Ocak ayında da sürmüştür. Buna göre, Aralık ayında yüzde 64,27 seviyesinde gerçekleşen yıllık tüketici enflasyonu Ocak ayında yüzde 57,68 seviyesine gerilemiştir.

Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir.”

‘BENİM ALANIM EKONOMİ’

Merkez Bankası’nın faizi yüzde 19’dan yüzde 9’a indirdiği dönemde enflasyon 24 yılın zirvesine yükselirken, “ben ekonomistim” diyen Erdoğan, faizi indirmeye devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada “Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz” demişti.

“Faiz sebep, enflasyon neticedir” sözünü tekrarlayan Erdoğan, “Buna inanmayanlar olabilir. Benim alanım ekonomi, neticesi de ortada” demişti.

DIŞ TİCARETTE REKOR AÇIK

2022’de yüzde 138 artışla 110,2 milyar dolara ulaşarak rekor kıran dış ticaret açığı, 2023’e de rekorla başladı.

Ocakta dış ticaret açığı 14,3 milyar dolarla aylık bazda rekor kırdı.

Hükümetin “faiz indirimleriyle dış ticaret açığı azalacak, hatta artıya geçecek” vaadinin tam tersi oldu.

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