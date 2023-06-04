OPEC+ grubundan kritik toplantı

Petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ grubu bugün toplandı. Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte OPEC+ daha fazla üretim kesintisi yapmayı da tartışacak.

Sozcu.com.tr

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), üretimde daha fazla kesinti yapılması konusunu görüşmek için bugün Viyana’da bir araya geldi.

Toplantı dalgalanan petrol fiyatları ve yaklaşan arz bolluğuyla karşı karşıya olunan bir dönemde yapılıyor. Reuters’a bilgi veren kaynaklara göre, ülkelerin üretim kıstasları ve kotalarla ilgili tartışmaları nedeniyle resmi müzakerelerin başlaması en az üç buçuk saat ertelendi.

ÜRETİM KESİNTİLERİ GÜNDEMDE

Kaynaklar, bugünkü oturumun gündemleri arasında ek üretim kesintilerinin de olduğunu söyledi. Buna göre, nisanda sürpriz bir şekilde duyurulan ve mayısta yürürlüğe giren günde 2 milyon varillik mevcut kesintilere yenileri eklenebilir.

Kaynaklara göre ayrıca OPEC’in etkili üyeleri ve Körfez’deki büyük üreticiler, Nijerya ve Angola gibi yetersiz üretim yapan Afrika ülkelerini daha gerçekçi üretim hedefleri koymaya ikna etmeye çalıştı.

FİYATLARI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

OPEC+ üyeleri dünya ham petrolünün yaklaşık yüzde 40’ını çıkartıyor. Bu da politika kararlarının petrol fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olabileceği anlamına geliyor.

Nisanda duyurulan kesintilerin ardından, petrol fiyatları varil başına yaklaşık 9 dolar arttı ve 87 doların üstüne çıktı. Sonrasında fiyatlar küresel ekonomik büyüme ve taleple ilgili endişelerin baskısı altında geriledi.

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