OPEC+’nın 4 Haziran’da petrol üretimini daha fazla azaltması beklenmiyor

Kaynaklara göre, OPEC+'nın 4 Haziran'daki toplantıda petrol üretimini daha fazla azaltması beklenmiyor.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin (OPEC+) petrol fiyatlarının varil başına 70 dolara düşmesine rağmen 4 Haziran’da yapacakları bakanlar toplantısında petrol üretimini daha fazla azaltması beklenmiyor.

Söz konusu bilgiyi dört OPEC+ kaynağı verdi.

OPEC+, dünya genelindeki ham petrolün yaklaşık yüzde 40’ını üretiyor ve petrol ihracat pazarının yaklaşık %60’ına petrol sağlıyor. Bu da OPEC+’nın kararlarının petrol fiyatları üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabileceği anlamına geliyor.

Ekonomik görünüm kötüleşirken, Nisan ayında birkaç OPEC+ üyesi Mayıs ayından başlayarak ve yıl sonuna kadar devam edecek şekilde üretimi düşüreceklerini açıklamıştı. (REUTERS)

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