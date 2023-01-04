Orta gelirlilere yönelik konut kampanyasında ödeme planları nasıl olacak?

Bugün detayları açıklanan orta gelirlilere yönelik Yeni Evim Kampanyası, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Projede tavan faiz ne olacak, 1 milyon TL'lik kredi ile 5 milyon TL'lik kredi için aynı faiz oranı mı geçerli olacak, örnek ödeme planları nasıl değişecek? Uzmanlar sozcu.com.tr'ye anlattı.

Gamze BAL

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Orta gelirlilerin konut sahibi olması için açıklanan ‘Yeni Evim Kampanyası’ sektörden genel olarak olumlu karşılık bulurken, birtakım soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Söz konusu projede kredi faizlerinin yüzde 0,69’dan başlayacağı açıklanırken, tavan faizin ne kadara çıkacağı henüz belli değil.

Bunun dışında aylık taksitlerin hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyeceği; birçok taksitte yüzde 25-30'lar seviyesine düşeceği açıklandı ancak tam olarak kimler için hangi oranın uygulanacağı ilerleyen dönemde netleşecek.

Bir başka endişe de projenin konut fiyatlarını yukarı yönlü etkilemesi oldu.

Proje ile müteahhitlere de finansman desteği sunulmasının arz tarafını destekleyip, konut fiyatlarını gevşeteceğini söyleyen uzmanlar da var; projenin pazarlık marjını ortadan kaldırarak dolaylı olarak fiyatları artıracağı öngörüsünde bulunan da…

PROJENİN DETAYLARI

Söz konusu kampanyaya ilişkin bugün açıklanan detaylara göre:

* 16 Ocak’ta başlayacak Yeni Evim Projesi yeni konutlar için geçerli olacak, kampanyadan konutu olmayanlar yararlanabilecek.

* Asgari peşinat oranı yüzde 10, azami vade 15 sene olacak.

* Kredi faizi/kâr payı yüzde 0,69'dan başlayacak.

* Taksitler hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek. Birçok taksitte yüzde 25-30'lar seviyesine de düşecek.

* İlk 3 yıl aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek. İlk 3 sene için taksit tutarları aşağıya çekilmiş olacak.

* Projeden, İstanbul’da yaşayanlardan en fazla 80 bin TL geliri olanlar yararlanabilecek. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla’da yaşayanlardan en fazla 65 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 45 bin TL gelir şartı aranacak.

TAKSİT 4 BİN TL’DEN BAŞLAYIP 12 BİN TL’Yİ AŞACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirlilere yüzde 0,69 faizle 15 yıl vadeyle ev sahibi olma imkânı sunan ‘Yeni Evim Kampanyası’nda örnek ödeme planını şöyle anlattı:

“Bugün bir vatandaşımız yüzde 1,2 ile 1 milyon TL’lik kredi kullanıldığında 13 bin 587 TL aylık taksitle konut sahibi olabilir.

Yeni sistemde ise vatandaşımız, ilk 3 yılda yüzde 0,69 ile ilk yıl aylık 4 bin 410 TL’lik taksit ödeyecek. Yani yıllık 52 bin 922 TL’lik ödeme yapacak. Hanehalkının aylık gelirini 15 bin TL olarak varsayarsak, bu miktarda geliri olan hanehalkı yüzde 30’luk ödeme payıyla konut sahibi olacak.

İkinci yıl ise hanehalkı 5 bin 400 TL taksit ödüyor. Üçüncü yıl taksitler 6 bin 480 TL oluyor. İlk 3 yılda tüm yükü biz almış oluyoruz, vatandaş buraya kira ödüyor gibi sisteme girmiş oluyor.”

Nebati, dördüncü taksitin yılda 10 bin 315 TL’ye çıktığını belirterek “Her geçen yıl 10 bin 315 TL sabit kalmak kaydıyla son 8 yılda 12 bin 697 TL’ye çıkarılarak tüm ödeme miktarı 1 milyon 909 bin 570 TL’ye gelmiş oluyor” diye konuştu.

5 MİLYON TL KREDİ ÇEKENİN AYLIK TAKSİTİ NE OLACAK?

Ancak Nebati’nin yaptığı hesap, 1 milyon TL’lik kredi çeken vatandaş içindi.

Soru işaretlerinden biri de 5 milyon TL kredi çeken vatandaşa da 0,69 faiz uygulanıp uygulanmayacağı…

Sozcu.com.tr’ye bilgi veren Gayrimenkul değerleme uzmanı Ahmet Büyükduman, 0,69 faiz uygulanması durumunda 2 milyon TL’lik kredi çeken vatandaşın yaklaşık 20 bin TL, 5 milyon TL kredi çekenin ise yaklaşık 50 bin TL aylık taksiti olacağını aktardı.

Buna göre, tüm kredi tutarlarına aynı faiz oranı, yani yüzde 0,69 faiz uygulandığı takdirde 2 milyon TL kredi çeken bir vatandaş aylık 19 bin 438 TL taksit ödeyecekken; 3 milyon TL’lik kredi kullanan aylık 29 bin 157 TL, 5 milyon TL’lik kredi kullanan ise 48 bin 594 TL taksit ödeyecek.

İlk 3 yıl için bu tutarların önemli bir kısmını Hazine üstlenmiş olacak. Vatandaş ilk 3 yılda gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek şekilde ödeme yapacak. 3 yıl bittikten sonra da Hazine desteğini faiziyle geri ödeyecek. Ödenecek bu tutarın da aylık taksit tutarlarına eklenmesi bekleniyor.

‘BARINMA SORUNUNA ÇÖZÜM DEĞİL’

Kampanyayı sozcu.com.tr’ye değerlendiren Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı ise, projenin piyasaya çok hareket getireceğini düşünmediğini, barınma sorunu için de çözüm olmayacağını aktardı.

“Konutu olmayana ve konut alabilecek imkana erişmiş olana güzel bir fırsat sunuluyor” diyen Yazıcı, “2020’deki gibi bir satış furyası olmayacaktır. Kentsel dönüşümü canlandıracağını ve motive edeceğini düşünüyorum. Bu kampanya aslında üretimin önünü açmak için tasarlanmış görülüyor ama kısa vadeli barınma sorununa bence çözüm değil” dedi.

Yazıcı ayrıca, şu öneriyi getirdi: “Bence kullanılmayan çatı aralarını acilen kullanıma açmak için mevzuat oluşturulmalı. En kısa vadeli ve maliyetsiz çözüm bu olur.”

HAZİNE DESTEĞİ OLUMLU KARŞILANDI

Hazine desteğini olumlu bulduğunu aktaran Gayrimenkul değerleme uzmanı Ahmet Büyükduman ise , “Geçmişteki kampanyaların olumsuz yanlarından ders alınmış ve talebi artırmak yerine arzı artırmaya yönelik bir düzenleme yapılmış. Genel olarak olumlu buldum, seçim öncesi ekonomiyi de canlandıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa da benzer bir değerlendirmede bulunarak “Geçmişteki kampanyalarda yapılan hatalar tekrarlanmamış, bu kez dersine çalışılmış bir düzenleme var karşımızda. Pandemi başlarında verilen uygun faizli krediler talepte patlamaya neden olduğu için fiyatları 5’e katlamıştı. Bu kez talebi beklemeye alan ve müteahhitlere de finansman sunarak arzı güçlendirecek bir proje görüyoruz. Hazine desteği de oldukça önemli” dedi.

FİYATLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Peki söz konusu proje konut fiyatlarını nasıl etkiler?

Nizamettin Aşa, yeni kampanya ile müteahhitlere de finansman desteği sunulmasının arzı güçlendireceğine, talebin de çekilmesiyle fiyatların gevşeyeceğini söyledi.

Ahmet Büyükduman ise, kampanyanın fiyatları dolaylı yollarla artıracağı görüşünde…

“Fiyatların kontrol edileceği söylendi ancak fiyat başka, ilan fiyatı başka” diyen Büyükduman, “Vatandaşın fiyat teklifini artıracak birtakım stratejilere gidilebilir. Dolayısıyla ilan fiyatları değişmez ama pazarlık marjı ortadan kalkabilir. Bu da fiyat artışı anlamına gelir” diye konuştu.