Orta Vadeli Program açıklandı… İşte hükümetin enflasyon ve dolar tahminleri

Orta Vadeli Program, bugün açıklandı. Programda hükümetin büyüme, işsizlik, enflasyon ve dolar/TL kuru tahminleri de yer alıyor.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program’ı (OVP 2024-2026) açıklandı.

OVP’de 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları için büyüme, enflasyon, milli gelir, işsizlik ve dolar/TL seviyesi gibi tahminler de yer aldı.

ENFLASYON VE BÜYÜME TAHMİNİ

OVP’ye göre enflasyon 2023 için 65, 2024 için 33, 2025 için yüzde 15,2, 2026 için yüzde 8,5 olarak tahmin edildi.

OVP’de büyüme tahmini 2023 için ise yüzde 4,4, 2024 için yüzde 4, 2025 için yüzde 4,5 ve 2026 için yüzde 5 oldu.

VERGİ GELİRLERİ VE BÜTÇE AÇIĞI TAHMİNİ

Vergi gelirleri 2023 için 4 trilyon 270 milyar TL, 2024 için 7 trilyon 407 milyar TL, 2025 için 9 trilyon 523 milyar TL, 2026 için 11 trilyon 349 milyar TL olarak tahmin edildi.

Bütçe açığı ise 2023 için 1,6 trilyon TL, 2024 için 2,65 trilyon TL, 2025 için 1,82 trilyon TL, 2026 için 1,82 trilyon TL olarak tahmin edildi.

İşsizlik tahmini 2023 için yüzde 10,1, 2024 için yüzde 10,3, 2025 için yüzde 9,9, 2026 için yüzde 9,3 oldu.

DOLAR/TL TAHMİNLERİ

OVP’de TL cinsinden Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GYSH) hedefleri 2023 için 25 trilyon 483 milyar TL, 2024 İÇİN 41 trilyon 159 milyar TL, 2025 için 52 trilyon 942 milyar TL ve 2026 için 62 trilyon 997 milyar TL olarak açıklandı.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) 2023 için dolar cinsinden 1 trilyon 67 milyar dolar olması hedeflendi. GSYH’nin 2024’te 1 trilyon 119 milyar dolar, 2025’te 1 trilyon 2025 dolar, 2026’da 1 trilyon 318 milyar dolar olması hedeflendi.

Böylece OVP’ye göre yıllık ortalama dolar/TL kuru tahminleri de ortaya çıkmış oldu. Yıllık ortalama dolar/TL kurunun 2023 için 23,88, 2024 için yüzde 54 yıllık artışla 36,78, 2025 için yüzde 19,4 yıllık artışla 43,93, 2026 için yüzde 8,8 yıllık artışla 47,79 olması öngörüldü.

2023’te bugüne kadar ortalama kurun 21,59 olduğu hesaplandığında yılın kalan bölümünde 23,88’i tutturmak için gereken yıl sonu dolar/TL kurunun 30,40 seviyesinde olması öngörüldü.

Ayrıca bu yılki kişi başı gelirin 12 bin 415 dolar olacağı öngörüldü. Kişi başına gelirin 2024’te 12 bin 875 dolar, 2025’te 13 bin 717 dolar olması öngörüldü.

YAPISAL REFORMLAR EKLENDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programa yapısal reformları dahil ettiklerini belirtti. Yılmaz, “Makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye düşürülmesi hedefleniyor” dedi.

Yılmaz ayrıca “Para politikasını dönemin ihtiyaçlarına göre güncellenmiş haliyle devam edeceğiz. Merkez bankamız da araç bağımsızlığı kapsamında gerekeni yapacaktır” dedi.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMALAR

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da OVP ile ilgili konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları

* Ekonomiyle ilgili planlarımızda 6 Şubat’ta meydana gelen depremi asla göz ardı etmiyoruz.

* Ülkemiz ekonomisine maliyeti 104 milyar doları bulan deprem felaketi yükümüzü ağırlaştırmakta, mücadelemizi zorlaştırmaktadır.

* 2023’un ilk yarısında yüzde 3.9 oranında büyüme kaydederek, büyüme performansımızı kesintisiz 12 çeyreğe çıkardık. Yıllık bazda ise 13 yıldır aralıksız büyüyoruz.

* Ekonomimizi yıllıklandırılmış olarak ilk kez 1 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğe ulaştırmayı başardık.

* Böylece depremin iktisadi faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlı kalmasını temin ettik.

* İhracatta yılık ilk 8 ayında 165 milyar doları, yıllık bazda da 253.5 milyar doları yakaladık. Turizmde önceki seneye göre çok daha iyi bir sezon geçiriyoruz. İstihdamda da kaybımız söz konusu değil.

* Yılın ilk 6 ayında emekliliğe hak kazanma koşullarına yönelik düzenlemeler, depremin olumsuz etkisine rağmen net 220 bin istihdam artışı sağladık.

‘ENFLASYON BİZİM DE SORUNUMUZ’

* Dünyada son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyon doğal olarak bizim de sorunumuz.

* Enflasyonla mücadelede başta doğalgaz olmak üzere enerji fiyatlarında hayata geçirdiğimiz sübvansiyonlar ve kira fiyatlarına tavan fiyat uygulamasının yanında birtakım ilave tedbirler aldık.

* Fırsatçılara ve açgözlülere yönelik denetimler artarak devam ediyor. Kimi sektörlerde oluşan fiyat köpüğünü indiğine ve piyasanın dengesini bulduğuna şahit oluyoruz

* Merkez Bankası rezervlerimiz 117,3 milyar dolar seviyesindeki güçlü seyrini sürdürüyor.

* Hane halkı borçluluğunda ülkemiz, gelişmekte olan ülke ortalamasına göre oldukça düşük bir riske sahip.

* 7 temel alanda öncelikli reform alanlarını belirledik.

* Ekonomik büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceğiz.

* Sıkı para politikasının da desteğiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşürecek, cari işlemler dengesini iyileştireceğiz.