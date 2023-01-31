Otelciler açıkladı: Oda fiyatları yüzde 43 arttı

TÜROB verilerine göre, 2022'de ülke genelindeki otel dolulukları bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla yüzde 66,7'ye çıktı. Geçen yıl günlük satılan oda bedeli ortalaması ise bir önceki yıla göre yüzde 43 artışla 117,6 Euro'ya yükseldi.

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Konaklama sektöründe 2022’nin bilançosu belli oldu.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) verilerine göre, ülke genelinde doluluk oranları Aralık 2022’de gerilerken, yıl genelinde ise dikkati çeken bir artışa ulaştı.

Buna göre, Aralık 2022’de ülke genelinde doluluklar yüzde 4,6 düşerek yüzde 57,9’a gerilerken, 2022’nin tamamında ise doluluklar bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla yüzde 66,7’ye çıktı.

ODA BAŞI GELİRDE YÜZDE 84 ARTIŞ

İstanbul’un doluluklarda, Antalya’nın ise oda fiyatlarında genel ortalamayı yükselttiğini belirlendi.

2022’de ülke genelinde günlük satılan oda bedeli ortalaması bir önceki yıla göre yüzde 43 artışla 117,6 Euro, oteller açısından en önemli gelir kriteri olarak kabul edilen oda başı elde edilen gelirler ise yüzde 84 artışla 78,4 Euro oldu.

İSTANBUL DOLULUKTA PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEMİ GEÇTİ

İl bazında bakıldığında, İstanbul’un Aralık 2022’de aylık bazdaki doluluklarının Aralık 2021’e göre yüzde 3,5 düşüşle yüzde 65,9’a gerilediği görüldü.

Buna karşılık Ocak-Aralık 2022 döneminde doluluk oranları bir önceki yıla göre yüzde 36,5 artışla yüzde 74,7’ye yükseldi.

Salgın öncesi yıl olan 2019 yılında bu oran yüzde 73,7 olmuştu. Yani İstanbul’da salgın öncesi doluluk oranı geçilmiş oldu.

İSTANBUL’DA GÜNLÜK ODA BEDELİ 136,8 EURO’YA ÇIKTI

İstanbul’da günlük satılan oda bedeli ortalaması 2021’e göre yüzde 49 artışla 136,8 Euro oldu. 2021’de bu tutar 91,8 Euro olmuştu.

Oteller açısından en önemli gelir kriteri olarak kabul edilen oda başı elde edilen gelirler ise 102,2 Euro’ya ulaştı. 2021 yılında bu tutar 50,2 Euro olarak gerçekleşmişti.

ANTALYA’DA ODA FİYATLARI 144,1 EURO

Antalya’da Ocak-Aralık 2022 döneminde doluluklar yüzde 22 artışla yüzde 62,3’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 20 artışla 144,1 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 46 artışla 89,7 Euro’ya yükseldi.

Aynı dönemde İstanbul ve Antalya dışındaki Anadolu otelleri ortalaması ise doluluklarda yüzde 53,8, günlük satılan oda bedelinde 47,3 Euro, oda başı elde edilen gelirlerde 25,4 Euro olarak gerçekleşti.

2022 yılında Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması ise yüzde 64,6, oda bedeli 132,3 Euro, oda başı gelirler ise 85,4 Euro olarak tespit edildi. (AA)

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