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Otogaza zam geliyor

Benzin ve motorinin ardından bu gece otogaza (LPG) da büyük zam geliyor.

Sozcu.com.tr
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Otogaza zam geliyor

Döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle benzin ve motorinin ardından otogaza da zam geliyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 2 lira 03 kuruş zam gelecek.

Zamla birlikte otogazın litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 16,28 TL’ye yükselecek. Otogazda fiyatlar, iller ve bayiler arasında belirgin farklılık gösteriyor.

Benzin ve motorinde ise bu gece değişim olmayacak.

Motorine dün gece 1 lira 7 kuruş zam gelmişti.

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