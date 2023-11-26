Özgür Demirtaş’tan Arjantin hatırlatması

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X hesabında yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin Arjantin örneğini iyi incelemesi lazım" diyerek faiz artırımının yanında yapısal reformlar yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X yaptığı paylaşımlarla Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor.

Demirtaş, son olarak Merkez Bankası’nın faiz artışı kararını değerlendirdi. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), perşembe günkü toplantısı sonrasında faiz kararını açıkladı. Banka, faizi 500 baz puan artışla yüzde 40'a yükseltti. Piyasada ortalama beklenti, bugün faizin 250 baz puan artırılacağı yönündeydi.

YAPISAL REFORM VURGUSU

Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin değerlendirmesinde Arjantin hatırlatması yapan Demirtaş “Türkiye’nin Arjantin örneğini iyi incelemesi lazım” dedi.

Faiz artırımının yanında yapısal reformların da gerekliliğine vurgu yapan Demirtaş şöyle devam etti:

“Arjantin sürekli faiz arttırmasına rağmen enflasyonu kontrol edemedi. Bunun nedeni faiz artırımının yanında yapması gereken diğer yapısal reformları yapmaması.

Faiz artırımı geçmişte yapılan hataların bir bedelidir. Acı verir. Bu acıyı çekmemize değmesi için diğer yapısal reformların ivedilikle hayata geçirilmesi gerekir.”

DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Demirtaş, Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olarak ekonominin başına gelmesiyle birlikte yaşanacak olası senaryoları anlattığı videosunda da yapısal reformlara vurgu yapmıştı.

Kısa vadede ve uzun vadede yapılması gerekenler olduğunu söyleyen Demirtaş, kısa vadede rasyonel politikalara geçilmesi gerektiğini söylerken uzun vadede yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.

Demirtaş videosunda şu ifadelere yer vermişti:

“Uzun vadede yapısal reform yapılması lazım. Yapısal reform olmadan siz kısa vadede ‘faiz artırdım' deseniz de işe yaramaz. Yapısal reformların en başında yargı reformu gelir. Yargıyı bağımsız yapalım, hukuk ve adalet inanılmaz derecede önemli.

Mehmet Şimşek ve ekibinin kısa vadede rasyonel, akıl dolu ve ortadoks politikalar ve aynı zamanda da yapısal reformlara girişilmesi lazım. Eğitim, Ticaret en önemlisi Adalet Bakanlarının devreye girmesi lazım. Eğer bunlar olursa Türkiye hak ettiği yere doğru gider.”

FAİZ ARTIŞINA RAĞMEN ENFLASYONU ENGELLEYEMİYOR

Sıklıkla Türkiye ekonomisi ile kıyaslanan Arjantin ekonomisinde de yüksek enflasyon ön plana çıkıyor.

Arjantin Merkez Bankası, derinleşen ekonomik krizin etkisiyle son faiz kararında faiz oranını yüzde 118’den yüzde 133’e yükseltti. Son artış 2023’teki altıncı artış olurken yılın başında faiz oranı yüzde 75 idi.

Arjantin’de enflasyon ekim ayında yıllık bazda yüzde 142,7 seviyesinde gerçekleşti. Ancak merkez bankasının analistlerle yaptığı bir ankete göre enflasyonun yıl sonunda yüzde 180’in üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

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