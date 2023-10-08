Pancar üreticileri alım fiyatına tepkili: Dayanma gücümüz kalmadı

100 TL kota tamamlama primi de dahil ton başına 1855 TL olarak açıklanan pancar fiyatının maliyetlerini bile karşılamadığını ifade eden pancar üreticileri, "Çiftçinin dayanma gücü kalmadı. Bu şartlarda önümüzdeki yıl ekim yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

Kemal ATLAN

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Şeker pancarı alım fiyatı kiloda 1 lira 85 kuruş olarak açıklandı. Açıklanan rakamın maliyetlerini bile karşılamadığını belirten çiftçiler bu duruma tepki gösterdi.

Türkşeker, 2023 şeker pancarı alım fiyatını, 100 TL kota tamamlama primi de dahil ton başına 1855 TL olarak açıkladı. Kotasını tamamlayamayan üretici 1755 liradan pancarını satmak durumunda. Geçen yıl ton başına 1450 TL olarak açıklanan şeker pancarı alım fiyatı bu sezon yüzde 27,93 artırılarak 1855 TL'ye yükseltildi.

Bu artışın, ton başına en az 14 polar pancar için, minimum 2 bin TL beklentisi olan çiftçinin önümüzdeki yıllarda üretimden biraz daha koparılması anlamına geldiğini belirten CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, pancar üreticilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Pancar üreticisi Burhan Çelikoğlu, pancarın kendilerine ton başına 2 bin liraya yakın bir maliyeti olmasına rağmen açıklanan 1855 TL’nin kendilerini memnun etmediğini söyledi. Çelikoğlu, “Çiftçi kotasını tamamlamamış ise ödenecek rakam 1755 lira olacak. Açıklanan fiyatın bizi tatmin etmesinin imkanı yok. En düşük maliyetlerde bile hesaplasak bize maliyeti 2 bin lira civarında bir rakam çıkıyor” dedi.

‘BU FİYATLARLA SENEYE PANCAR EKMEK ÇOK ZOR’

Açıklanan pancar fiyatını hiçbir çiftçiyi memnun etmediğini ve maliyetlerinin geçtiğimiz yıla göre yüzde 100’ün üzerinde arttığını ifade eden çiftçi Burhan Çelikoğlu, şöyle konuştu:

“Çiftçi önümüzdeki yıl için hesabını kitabını yapacak. Bu fiyatlarla önümüzdeki yıl pancar ekimi yapmamız çok zor. Çiftçi şu anda üretmiş olduğu pancardan zarar ediyor. Nakliyeci bizden fark istiyor. Bizim girdilerimizin hepsi yüzde 100 artmış. Bu şartlarda biz nasıl pancar ekelim?

18 liralık mazot 40 lira oldu. İşçilik desen yüzde 150 arttı, gübre yüzde 100 artmış. Birileri bize akıl versin. Biz nasıl ekelim, nasıl üretelim? Şeker devlerin elinde. Çiftçi üretip vermeye mecbur. Bizler de ektik. Pancarın başka da alıcısı yok. Buğday, arpa, mısırı bir başkasına satma şansın var ama pancarı götürüp teslim etmek zorundayız. Kan ağlaya ağlaya teslim edeceğiz. Çiftçi para kazanmazsa niye eksin? O zaman bizler de şeker fabrikalarına küseriz, şekeri de devlet nereden getirirse ona kendisi karar verecek.”

‘AÇIKLANAN RAKAM BÜYÜK BİR DARBEDİR’

Pancar üreticilerinin sorunlarını dinleyen CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, “Girdi maliyetlerindeki ortalama yüzde 100 artış, işçilik ücretlerindeki yüzde 100 artışın çok altında bir artış yapıldı. Pancar üretiminin girdi maliyetleri 1900 TL'yi geçerken alım fiyatı 1.855 TL zarar anlamına gelir. Bu koşullarda çiftçinin eline para kalmadığı gibi masraflarını dahi karşılayamaz” dedi.

Süllü açıklamasında, “TÜİK'in daha yeni açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 61 iken, pancar alım fiyatında yüzde 27,9 oranında artış yapılması asla kabul edilemez. 1 torba şeker 1800 TL iken 1 ton şeker pancarına 1855 TL alım fiyatı belirlemek ülke tarımına yapılan çok büyük bir darbedir. Uygulanan bu fiyat politikası, yerli pancar üretiminin sonunu getirecek riskler taşıyor” ifadelerine yer verdi

ÇİFTÇİ PARA KAZANAMIYOR

Açıklanan pancar alım fiyatının, ülkenin birçok bölgesinde olduğu gibi, Eskişehirli çiftçilerin de en önemli geçim kaynaklarından biri olan şeker pancarının üretim maliyetlerini karşılamaktan ve ellerine para kalmasından çok uzak olduğunu ifade eden Milletvekili Süllü, “Mazotu, gübresi, ilacı, işçiliği ve hasadı derken maliyetler sürekli olarak artarken enflasyon artış oranının çok altında bir alım fiyatı belirlenmiş durumda. Geçen yıl yıl mazot 18 liraydı, şu anda 41 lira. Nakliye masraflarında en az yüzde 200 oranında artış yaşandı. Gübre arttı. Çiftçi para kazanmayacaksa neden ekmeye devam etsin” diye konuştu.

‘ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI VERİN’

Diğer yandan, pancar nakliyecisi esnafa yapılan yüzde 30 zammın da hiçbir şekilde maliyetleri karşılayamadığını vurgulayan CHP’li Süllü şunları söyledi:

“Siyasi iktidar ve Türkşeker, nakliyeci esnafımızın sesini de duymalı, emeğinin karşılığını vermeli ve gerekli iyileştirmeleri bir an önce yapmalıdır. Mazota yüzde 120 zam yapılırken nakliyeci esnafı yüzde 30 zamla nasıl kontağını açacak? Üreten çiftçiyi, emeğini ortaya koyan nakliyeciyi mağdur eden bir tablo ile karşı karşıyayız.

Buradan Türkşeker yetkililerine, şeker fabrikası yetkililerine, iktidara çağrıda bulunuyoruz; pancar üreticisinin de nakliyecinin de alın terinin karşılığını verin. Eğer bu iyileştirmeler yapılmazsa önümüzdeki yıl pancar ekecek çiftçi kalmayacak. Üreticinin daha fazla mağdur olmaması için, acilen mısır da ve pancarda fiyat iyileştirmesi yapılmalıdır. İktidar üreticinin sesine kulak vermeli.”

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