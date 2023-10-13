Patronu Payitaht Abdülhamit dizisinde oynayan şirkete rekabeti ihlalden ceza

Rekabet Kurumu, daha önce Payitaht Abdülhamit dizisinde oynayan Faruk Kayar'ın sahibi olduğu Namet'e ceza verdi. Para cezasında uzlaşma nedeniyle indirim uygulanırken, kesilen ceza tutarı 72 milyon 986 bin 653 lira oldu.

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Rekabet Kurulunun hızlı tüketim malları sektöründe üretici ve tedarikçi olarak faaliyet gösteren Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürüttüğü soruşturma, “uzlaşma” kararıyla tamamlandı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şirketin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Kurul, şirketin, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek kanunu ihlal ettiğini kararlaştırırken, firmanın sunduğu uzlaşma metni kabul edildi.

72 MİLYONLUK CEZA

Bu kapsamda teşebbüse verilecek idari para cezasında uzlaşma nedeniyle yüzde 25 indirim uygulanırken, kesilen ceza tutarı 72 milyon 986 bin 653 lira olarak belirlendi.

Namet'in sahibi Faruk Kayar daha önce kızı ve oğlu ile birlikte TRT'de yayınlanan Payitaht dizisinde oynamıştı. (AA)