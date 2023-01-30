Philips dünya genelinde 6 bin kişiyi işten çıkaracak

Philips, geçen yıl ekim ayında maliyetlerin azaltılması için bu yıl 6 bin kişiyi işten çıkarak. Şirket geçen yıl da 4 bin kişinin işine son vermişti.

Sozcu.com.tr

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Hollanda merkezli elektronik şirketi Philips, şirketin zarar etmesi nedeni ile maliyetlerin azaltılması için dünya genelinde 6 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Philips’ten 2022 yılı satışlarına ilişkin yapılan açıklamada, satışların düştüğü ve şirketin 1,6 milyar zarar ettiği belirtildi.

6 BİN KİŞİ ÇIKARTILACAK

Açıklamada, şirketin 2023 yılında dünya genelinde 6 bin kişinin işine son verileceği ifade edildi.

Bunun 1100’ünün Hollanda’nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven kentinde olduğu kaydedildi. Dünya genelinde yaklaşık 80 bin çalışanı bulunan şirket geçen yıl ekimde de yine maliyetlerin azaltılması için 4 bin kişinin işine son vermişti.

MİLYONARCA EURO ZARAR

Şirketin CEO’su İcra Roy Jakobs, işgücünün daha fazla azaltılması gerektiğini duyurdu. Jakobs yaptığı açıklamada, “2022, Philips ve paydaşlarımız için çok zor bir yıl oldu ve uygulamalarımızı iyileştirmek ve performansımızı hızlandırmak için acilen kararlı adımlar atıyoruz” dedi.

Amsterdam merkezli şirket, 2022’nin dördüncü çeyreği için 105 milyon Euro (114 milyon dolar) ve geçen yılın tamamı için 1,6 milyar Euro net zarar açıkladı.

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