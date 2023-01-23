Piyasalara göre resesyon ihtimali kısmen zayıfladı

JPMorgan’ın yaptığı modellemeye göre, 9 varlık sınıfından 7'si artık yüzde 50'den daha az bir durgunluk ihtimali göstermeye başladı.

Sozcu.com.tr

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Küresel piyasalar, yüksek enflasyon, yüksek faizler ve durgunluk korkusu ile boğuşurken JPMorgan’ın modeli, piyasalarda ABD'nin resesyona girmesine yönelik beklentilerin keskin bir şekilde düştüğünü gösterdi.

Wall Street’ten Davos’a pek çok uzmanın analizi durgunluk endişesinin gölgesinde gerçekleşse de ABD’li yatırım bankası JPMorgan, finansal piyasalarda fiyatlandırılan bir ekonomik gerileme ihtimalinin 2022’deki zirvelerinden keskin bir şekilde düştüğünü bildirdi.

ZİRVEDEN GERİLEDİ

Bankanın modeline göre, yüksek kaliteli tahvillerden Avrupa hisse senetlerine kadar 9 varlık sınıfından 7’si artık yüzde 50’den daha az bir durgunluk ihtimali göstermeye başladı. Bu oran, bir ekonomik daralma olasılığının piyasa genelinde neredeyse kesin olarak görüldüğü ekim ayına göre sert bir düşüşe işaret etti.

S&P 500 şu anda yüzde 73 gibi yüksek bir resesyon ihtimali saptasa da bu oran geçen yılki yüzde 98 seviyesinin oldukça altında. Öte yandan Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan banka yöneticileri de enflasyonun soğuması ve Çin’in yeniden açılması nedeniyle daha iyimser.

OLUMLU GELİŞMELER FİYATLANIYOR

JPMorgan stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou, “Çoğu varlık sınıfı, Çin’in yeniden açılması, Avrupa’da gaz fiyatlarının düşmesi ve ABD’de beklentilerin altında gelen enflasyon rakamları nedeniyle durgunluk risklerini istikrarlı bir şekilde fiyatlıyor. Piyasa, ekimde olduğundan çok daha düşük bir durgunluk şansı bekliyor” dedi.

HSBC Bank stratejisti Max Kettner ise Bloomberg ile yaptığı röportajda, “Büyümenin tavan yapacağını söylemiyorum, söyleyeceğim tek şey bunun bir korku filmi olmayacağıdır” dedi.