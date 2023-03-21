Ramazan öncesi gıda ürünlerine zam yağmuru

Peynirden yağa, etten kuru soğana kadar sofranın tüm temel ürünleri zam yağmuru altında. Ramazan öncesinde fiyatlar katlanırken, vatandaşın alım gücü erimeye devam ediyor.

Sayime BAŞÇI

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Gıda enflasyonunu kontrol altına alabilmek için ekonomi yönetiminin baskı ve para cezası uyguladığı zincir marketlerin açıkladığı sabit fiyat uygulamasının ardından zam yağmuru hızlandı.

Üreticilerin uyarılarda bulunduğu et ve süt ürünlerinde zamlar yüzde 60'a dayanırken, mutfağın temel ürünü olan kuru soğan ise ocak ayından bu yana yüzde 45.4 zamlanarak, 20 TL sınırına geldi.

Ocak ayında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘fiyat sabitleme ve indirim' çağrısına karşılık birçok zincir market bir aylık süre ile binlerce üründe fiyatları sabitlediğini açıklamıştı.

Şubat ayında yüzde 7.36'lık aylık artış ile rekor kıran gıdada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 69.33 seviyesinde.

TÜİK'in şubat ayı enflasyon verilerinde fiyatı en çok artan ürün ise yüzde 24.56 ile sebze grubu olmuş, meyvede de yüzde 10.47'lik bir aylık artış açıklanmıştı.

ET FİYATLARI ZİRVEDE

Son iki ayda fiyatı ne çok artan ürün sıralamasında ise kırmızı et öne çıkıyor. Özellikle sütte üreticiye verilen düşük fiyat nedeniyle pek çok hayvanın kesime gittiğine dikkat çeken sektör yetkilileri, bu krizin sinyallerini vermişti. Ocak ayında 197.43 TL olan dana kuşbaşı fiyatı bu hafta itibarıyla 314 TL'ye çıktı. Kuzu etinde ise 218 TL olan kilogram fiyatı 325 TL'ye çıktı.

VATANDAŞ OCAK AYINA GÖRE DAHA ZOR DURUMDA

Fiyat sabitleme kampanyası döneminde fiyatların şiştiğini kaydeden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Şimdi aynı marketlere gittiğimizde 1000 ürüne yüzde 90 zam gelmiş. Ocak ayında zorda olan halkımız şimdi daha iyi bir durumda mı? Tam aksi daha da zor durumda” dedi. Zincir marketlere uygulanan cezai yaptırımların da bir işe yaramadığını vurgulayan Ataman, “14 Mayıs'tan sonra tüm işletmeler aşırı kar değil vatandaşın lehine çalışan kurumlar haline getirilecek” diye konuştu.

3 TANE ZEYTİN 1 TL

Vatandaşlar iftariyelik ürünleri taneyle alabiliyor. Siyah zeytinin yarım kilosu 48.75 TL oldu. İçinde yaklaşık 160 tane zeytinin olduğu yarım kiloluk bir alışverişte zeytinin tanesi 30 kuruşa, 3 tanesi yaklaşık 1 TL'ye geliyor.

HURMANIN TANESİ 3,5 TL

Ramazan döneminde yine çokça tercih edilen ve vatandaşın orucunu açtığı hurma da cep yakıyor. 250 gramlık bir pakette 17 adet hurma yer alırken, hurmanın 250 gramı 59.90 TL'den tanesi ise 3.5 TL'den satılıyor.

BİR DİLİM PASTIRMA 4,5 TL

İftariyeliklerden pastırma ise artık lüks kategorisinde. Marketlerde 13 adedin yer aldığı, 100 gramlık antrikot pastırma 58.90 TL'den satılıyor. Bu hesapla bir dilim pastırmanın fiyatı 4.5 TL’yi buluyor.

BİBERİN KİLOSU 100 TL

Yaz dönemi öncesinde tezgahın fiyat rekoru ise biberde.

Tüm biber çeşitlerinde marketten markete değişmek ile birlikte fahiş fiyatlar söz konusu. Gezdiğimiz bir markette kıl biberin fiyatı 99.99 TL ile rekor bir seviyeye ulaşırken, aynı markette diğer biber çeşitleri ise yine 56.99 TL ile 54. 99 TL gibi fiyatlarla tezgahlarda yer alıyor.

ÇAĞLA 2,1 TL İLE CEP YAKIYOR

Bahar mevsiminin ilk çıkan ürünlerinden çağla da yine cep yakıyor. İçinde 11 adet çağlanın bulunduğu bir paket marketlerde 23.99 TL'den satışa çıktı. Paketteki bir adet çağlanın fiyatı 2.1 TL'ye kadar çıkıyor.

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