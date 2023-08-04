Abone Ol

Rusya yaptırım uyguladığı yabancıların fonlarını dondurabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırım uygulanan yabancı şahıs ve kurumlara ait fonların dondurulmasına izin veren kararı onayladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rusya yaptırım uyguladığı yabancıların fonlarını dondurabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan karara göre, Rusya'nın yaptırım uyguladığı şahıs ve kurumlara ait fonlar dondurulabilecek.

Yaptırım uygulanan yabancıların sınır ötesi para transferlerinin de yasaklanmasına izin veren karar, 180 gün içerisinde yürürlüğe girecek.

Kararla, bankaların yaptırım uygulanan yurt dışındaki kurum veya şahıslara para transferleri de yasaklandı. (AA)

HSBC yıl sonu dolar/TL tahminini yükselttiİlginizi ÇekebilirHSBC yıl sonu dolar/TL tahminini yükselttiRus rublesi dolar karşısında 16 ay sonra ilk defa 95 seviyesini aştıİlginizi ÇekebilirRus rublesi dolar karşısında 16 ay sonra ilk defa 95 seviyesini aştı27 liralık dolar da açığa çare olmadıİlginizi Çekebilir27 liralık dolar da açığa çare olmadı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam