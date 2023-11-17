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Rusya’dan benzin ihracatı yasağını kaldırma kararı

Rus hükümetinin benzin ihracatına yönelik yasağı kaldırdığı bildirildi. Rus hükümeti, ülkede benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 21 Eylül’de akaryakıt ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.

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Rusya’dan benzin ihracatı yasağını kaldırma kararı

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç piyasada artan fiyatlar nedeniyle 21 Eylül’de benzin ihracatına yönelik yasaklar getirildiği anımsatıldı.

Uygulanan yasaklar sayesinde iç piyasada arz fazlası yaratıldığına işaret edilen açıklamada, bu nedenle bugünden itibaren benzin ihracatına yönelik yasakların kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

21 EYLÜL’DE KARAR ALINMIŞTI

Açıklamada, iç piyasadaki benzin üretim ve fiyat göstergelerinin yakından takip edileceğine ve gerekmesi halinde benzin ihracatı yasağının tekrar yürürlüğe koyulabileceğine işaret edildi.

Rus hükümeti, ülkede benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 21 Eylül'de akaryakıt ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı. (AA)

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