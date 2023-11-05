Sarıyer’de kiralar 43.700 lira

İstanbul Sarıyer’de ortalama konut kirası 43.700 liraya ulaştı. Sarıyer, bu rakam ile kentte kiraların en yüksek olduğu ilçe ünvanını kazandı. Sarıyer’i, Beşiktaş ve Kadıköy izledi.

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■ Hülya K. ORUÇOĞLU

Türkiye'deki barınma krizi derinleşirken, büyük kentlerde yaşamak da gittikçe zorlaşıyor. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre enflasyonun yüzde 72.7'ye ulaştığı İstanbul'da kiralar her geçen gün daha da yükseliyor. Ortalama konut kirasının 43.771 liraya ulaştığı Sarıyer, kiraların en yüksek olduğu ilçe ünvanını kazandı. Konut değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, Sarıyer'i 38.445 liralık ortalama konut kirası ile Beşiktaş takip etti. 31.138 liralık ortalama konut kirası ile Kadıköy de listede üçüncü sıraya yerleşti. Ortalama konut kirasının en düşük olduğu ilçe ise 11.557 lira ile Arnavutköy oldu. İlçeyi, 11.679 TL ile Esenyurt, 12.573 TL ile Sultangazi, 12.573 TL ile Silivri ve 13.163 TL ile Sultanbeyli takip etti. Ekim sonu itibarıyla İstanbul genelinde ortalama konut fiyatı 4 milyon 224 bin 143 TL'yi, ortalama kira ise 17 bin 111 TL'yi buldu.

ORTALAMA 5.73

Verilere göre kent genelinde konutların yıllık getirisi ortalama yüzde 5.73 olarak hesaplandı. Çalışma ile getiri oranı yüzde 6'dan büyük olan ilçelerin kiraya verme amaçlı yatırım için cazip, yüzde 4'ün altında olan ilçelerin ise cazip olmadığı belirlendi. Konut kira getirisine ilişkin verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Esenyurt, Küçükçekmece gibi il çeperlerindeki ilçeler ya da Gaziosmanpaşa, Sancaktepe gibi yeni gelişmekte olan ilçeler daha fazla getiri sağlarken, Beykoz, Beşiktaş veya Bakırköy gibi gelişmiş ilçelerde konut satış fiyatları çok yüksek olduğu için getiri oranlarının düştüğünü görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Esenyurt, kira getirisinde zirveye yerleşti

İstanbul'da konut kira getirisi en yüksek üç ilçe, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Sancaktepe oldu. Ortalama konut satış fiyatının 1 milyon 923 bin 790 TL olduğu ilçede, ortalama konut kirası 11.679 TL, konut getirisi ise yüzde 7.93 seviyesinde gerçekleşti. Gaziosmanpaşa'da konut getirisi yüzde 7.16'yı, Sancaktepe'de yüzde 6.94'ü buldu. Beykoz ise 2.81'lik oran ile konut getirisi en düşük ilçe oldu.